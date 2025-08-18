Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

Переговори Зеленського і Трампа можуть поставити країну у складний цугцванг із ризиком значних територіальних та економічних втрат, вказує експерт.

Що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Офіс презилента України

Про що сказав Золотарьов:

Результат переговорів Зеленського і Трампа не буде позитивним для України

Влада України опинилась у ситуації цугцванг

Путін може продовжувати війну до 2030 року

Від зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Вашингтоні Україні не варто очікувати позитивних результатів. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

На його думку, українське керівництво опиниться перед вибором між поразкою держави та її знищенням, тобто у ситуації цугцвангу.

Перший сценарій означає втрату близько 20% території та фактичну легалізацію російських захоплень, що супроводжуватиметься величезними людськими жертвами та економічними руйнуваннями, зокрема й у таких регіонах, як Херсонщина, яка залежала від води Каховського водосховища.

Другий сценарій передбачає продовження війни з ризиком обвалу фронту та загрозою втрати значно більших територій, ніж Донбас.

"Судячи з усього, Білий дім хоче, щоб Трамп говорив із Зеленським тет-а-тет, без європейців. Такий формат наводить на певні думки. По-перше, європейських лідерів Трамп вважає несуб'єктними і не бачить в упор. По-друге, стався дивний поворот – Трамп перевзувся в повітрі і буквально за кілька днів змінив позицію і став просувати вимоги Кремля", - вказує експерт.

Золотарьов зазначив, що Путін не планує завершувати війну проти України. Його тактика полягає в тому, щоб запропонувати умови, які гарантовано відхилить Володимир Зеленський, а потім перекладати відповідальність за відсутність миру на Київ, подаючи Зеленського як частину проблеми. У переговорах Віткоффа та Дмитрієва йдеться про масштабні проєкти США та Росії на суму близько п’яти трильйонів доларів, і Кремль намагається відокремити економічні інтереси від війни. При цьому, за словами експерта, Путін планує продовжувати бойові дії щонайменше до 2030 року, маючи вже детально вибудувану стратегію.

"Тому зустріч Зеленського і Трампа не принесе нам нічого позитивного. Можливо, Зеленський спробує погодитися на вимоги про виведення військ з Донбасу, але реалізувати на практиці це буде складно: військові пояснять, якими будуть наслідки для Харківської та Дніпропетровської областей. Адже Росія прямо каже, що озвучені вимоги – це тільки початок, а потім ще будуть обговорюватися Харківська, Сумська і Дніпропетровська області. Це гнилий план", - вказує політолог.

Він також підкреслив, що у випадку відмови України виконати вимоги Путіна та Трампа наслідки можуть бути серйозними. США здатні припинити обмін розвідданими, заборонити передачу Україні американської зброї через треті країни, обмежити фінансову допомогу та інші форми підтримки. Це створить для України вкрай тяжку ситуацію.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський президент Дональд Трамп натякнув на те, яким буде ключове питання на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив репост відповідного поста на свою сторінку. Найімовірніше Трамп вмовлятиме Зеленського відмовитися від українських територій, на які претендує російський диктатор Володимир Путін.

Зустріч у Білому домі європейських лідерів і президентів США та України скликається з небаченим поспіхом - вперше з часів перед війною в Іраку. Про це пише New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата.

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Це буде одна з найважливіших зустрічей за час його президентства, яка дасть шанс перезавантажити відносини з лідером Америки, забезпечити справедливе закінчення війни з Росією та закріпити гарантії США щодо майбутньої безпеки України. Про це пише видання Financial Times.

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

