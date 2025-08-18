Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

Юрій Берендій
18 серпня 2025, 15:14
82
Переговори Зеленського і Трампа можуть поставити країну у складний цугцванг із ризиком значних територіальних та економічних втрат, вказує експерт.
Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом
Що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, Офіс презилента України

Про що сказав Золотарьов:

  • Результат переговорів Зеленського і Трампа не буде позитивним для України
  • Влада України опинилась у ситуації цугцванг
  • Путін може продовжувати війну до 2030 року

Від зустрічі Трампа, Зеленського та європейських лідерів у Вашингтоні Україні не варто очікувати позитивних результатів. Про це в коментарі Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

На його думку, українське керівництво опиниться перед вибором між поразкою держави та її знищенням, тобто у ситуації цугцвангу.

відео дня

Перший сценарій означає втрату близько 20% території та фактичну легалізацію російських захоплень, що супроводжуватиметься величезними людськими жертвами та економічними руйнуваннями, зокрема й у таких регіонах, як Херсонщина, яка залежала від води Каховського водосховища.

Другий сценарій передбачає продовження війни з ризиком обвалу фронту та загрозою втрати значно більших територій, ніж Донбас.

"Судячи з усього, Білий дім хоче, щоб Трамп говорив із Зеленським тет-а-тет, без європейців. Такий формат наводить на певні думки. По-перше, європейських лідерів Трамп вважає несуб'єктними і не бачить в упор. По-друге, стався дивний поворот – Трамп перевзувся в повітрі і буквально за кілька днів змінив позицію і став просувати вимоги Кремля", - вказує експерт.

Золотарьов зазначив, що Путін не планує завершувати війну проти України. Його тактика полягає в тому, щоб запропонувати умови, які гарантовано відхилить Володимир Зеленський, а потім перекладати відповідальність за відсутність миру на Київ, подаючи Зеленського як частину проблеми. У переговорах Віткоффа та Дмитрієва йдеться про масштабні проєкти США та Росії на суму близько п’яти трильйонів доларів, і Кремль намагається відокремити економічні інтереси від війни. При цьому, за словами експерта, Путін планує продовжувати бойові дії щонайменше до 2030 року, маючи вже детально вибудувану стратегію.

"Тому зустріч Зеленського і Трампа не принесе нам нічого позитивного. Можливо, Зеленський спробує погодитися на вимоги про виведення військ з Донбасу, але реалізувати на практиці це буде складно: військові пояснять, якими будуть наслідки для Харківської та Дніпропетровської областей. Адже Росія прямо каже, що озвучені вимоги – це тільки початок, а потім ще будуть обговорюватися Харківська, Сумська і Дніпропетровська області. Це гнилий план", - вказує політолог.

Він також підкреслив, що у випадку відмови України виконати вимоги Путіна та Трампа наслідки можуть бути серйозними. США здатні припинити обмін розвідданими, заборонити передачу Україні американської зброї через треті країни, обмежити фінансову допомогу та інші форми підтримки. Це створить для України вкрай тяжку ситуацію.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американський президент Дональд Трамп натякнув на те, яким буде ключове питання на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським. Він зробив репост відповідного поста на свою сторінку. Найімовірніше Трамп вмовлятиме Зеленського відмовитися від українських територій, на які претендує російський диктатор Володимир Путін.

Зустріч у Білому домі європейських лідерів і президентів США та України скликається з небаченим поспіхом - вперше з часів перед війною в Іраку. Про це пише New York Times із посиланням на неназваного європейського дипломата.

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться в Білому домі з главою США Дональдом Трампом. Це буде одна з найважливіших зустрічей за час його президентства, яка дасть шанс перезавантажити відносини з лідером Америки, забезпечити справедливе закінчення війни з Росією та закріпити гарантії США щодо майбутньої безпеки України. Про це пише видання Financial Times.

Інші новини:

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Андрій Золотарьов мирні переговори Зеленський і союзники у Вашингтоні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

15:34Війна
"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

15:08Світ
В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

14:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Китайський гороскоп на сьогодні 18 серпня: Бикам - розчарування, Зміям - осуд

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Леся Нікітюк важко справляється з відсутністю чоловіка - він відреагував не словом, а ділом

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Експорт нафти під загрозою: нові подробиці удару по нафтопроводу "Дружба"

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

Коти розпізнають мову господарів: які слова вони точно розуміють, список

Останні новини

15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

15:39

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона булаВідео

15:34

Без волосся та чотирьох частин тіла: як будуть виглядати люди в майбутньому

15:34

У США розкрили плани Трампа щодо України і назвали нахабну вимогу Путіна

15:17

"Суддю Майдана" Жернакова звинуватили у махінаціях в Громадській раді доброчесності, що оцінює суддів, – ЗМІ

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
15:14

Цугцванг для Києва: що загрожує Україні після переговорів Зеленського з Трампом

15:08

"Трамп зрозуміє, що Путін хоче його обдурити": Салліван сказав, що повинні зробити США

14:41

В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу

14:29

Розкрито головну таємницю котів - ось чому коти не завжди приземляються на лапиВідео

Реклама
14:23

В Україні планують підвищити зарплату лікарям: скільки будуть отримувати

14:21

"Їла дуже мало": голлівудська українка Міла Куніс розповіла про складний етап

14:10

Гнилий план Трампа-Путіна: чому Україні доведеться обирати між поганим і катастрофічнимПогляд

14:09

Вдарили перед переговорами: Зеленський зробив заяву після атаки по Україні з 10 загиблимиФото

13:47

"Росіяни здаються": ЗСУ пішли вперед та мають успіхи на кількох напрямках, що відомо

13:29

Потап уперше заговорив про сина від Насті Каменських - деталі

13:20

Дружина Тімура Мірошниченка розкрила, куди зник ведучий

13:16

Армія РФ з кулеметами цілодобово чергує на пляжах Криму: до чого готується ворог

13:14

"Алієв не повинен розслаблятися": РФ цинічно вдарила по об'єктам АзербайджануФото

13:04

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

13:01

Де три відмінності між сценою в магазині: тільки "справжні детективи" вгадають

Реклама
12:23

Погода в Україні принесе новий "сюрприз": насувається антициклон Kyra

12:17

Ведуча 1+1 засвітила загадкового чоловіка на річницю весілля

12:13

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинціВідео

12:08

"Реальна історія" Акіма Галімова відтепер на YouTube з іноземним дубляжем

12:06

Кажани залітають прямо у квартири українців: про що попереджають зоозахисники

11:53

Вік - не проблема: психолог розповів, як знайти друзів у дорослому житті

11:37

Ставки високі: на який компроміс готовий піти Зеленський на зустрічі з Трампом - FT

11:33

Він обожнював літати та віддав життя за Україну: на фронті загинув полковник "Камікадзе"Ексклюзив

11:27

"Який дорослий мужчина": третя дружина Гусєва показала півторарічного сина

11:22

"Уже не будуть попередніми": чоловік Ані Лорак приголомшив заявою

11:18

Трампу вже ніхто не повірить: стало відомо, які держави допоможуть Україні зупинити війнуВідео

11:07

Деякі українці можуть отримати кошти на оплату комуналки: хто у списку

11:06

Як вибрати ідеальний кавун за п'ять секунд - чотири правильні ознаки

10:50

Гороскоп на завтра 19 серпня: Рибам - втрати, Скорпіони - свято

10:50

"Різ уже мріє про третього": Ірина Сопонару зробила гучне зізнання

10:37

У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий: у Мережі пишуть про замахФото

10:29

Степ немов покрився сивиною: українські поля "захопила" рідкісна рослина

10:24

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Тиграм - нещасний випадок, Кроликам - плітки

10:13

"Як перед війною в Іраку": серед європейських лідерів панує паніка - NYT

09:55

Чотири знаки зодіаку, які за натурою буркотливі

Реклама
09:46

Наталя Могилевська вперше показала обличчя молодшої доньки - деталі

09:45

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського: оприлюднено розклад президента США

09:37

Перед зустріччю Трампа та Зеленського: РФ обстріляла ракетами ЗапоріжжяФото

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 серпня (оновлюється)

09:21

Ворог хоче захопити ще одну область: Сирський сказав, де РФ готує наступ

09:19

Як може змінитися театр бойових дій на ХарківщиніПогляд

09:05

Зеленський і "європейський десант" їдуть до Трампа: розкрито ключові теми переговорів

08:54

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни КарольВідео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

Про умови Путіна, які страшніші за "Орєшнік"Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти