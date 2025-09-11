У скільки обійшлося збиття дронів над Польщею: Bild назвав величезну суму

Bild дізналося, скільки грошей витратило НАТО на збиття дронів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Вартість одного дрона РФ - кілька тисяч євро

Пілоти винищувачів збивали дрони за допомогою ракет типу AIM-9 Sidewinder

НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйона євро на збиття дешевих російських дронів, які залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини. У НАТО встановили, що три російські дрони були знищені двома винищувачами F-35. Щодо четвертого російського дрона ще проводять перевірку.

Пілоти винищувачів збивали російські дрони за допомогою ракет типу AIM-9 Sidewinder, а кожен запуск обходиться більш ніж у 400 000 євро. Журналісти підкреслили, що на збиття трьох російських безпілотників знадобилося б щонайменше три ракети, з чого виходить, що НАТО довелося витратити щонайменше 1,2 мільйона євро на захист повітряного простору Польщі.

У виданні додали, що вартість одного російського ударного дрона становить лише кілька тисяч євро. Високопоставлений офіцер НАТО заявив у розмові з журналістами, що використання F-35 проти безпілотників є недоцільним.

За даними видання, Альянс тепер розглядає різні можливості протидії російським провокаціям. Зокрема, у штабах НАТО було збільшено штат співробітників, а підвищена бойова готовність діє вдень і вночі.

Також Альянс планує перекинути додаткові засоби протиповітряної оборони на східний фланг. Розглядається і варіант почати місію стримування у відповідь на порушення повітряного простору однієї з країн-членів НАТО. У ній можуть бути задіяні військові кораблі, підводні човни, розвідувальні літаки і дрони.

Крім того, у виданні вважають, що країнам НАТО варто було б повчитися протидії дронам в України. Наприклад, українці використовують датчики шуму, які можуть виявляти ворожі безпілотники, а мобільні вогневі групи дають змогу збивати БПЛА набагато дешевше.

Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії протиєвропейських країн.

