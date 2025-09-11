Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

Анна Косик
11 вересня 2025, 09:53
148
Росіяни показали, що готові розширювати гібридну війну.
дрон, солдат РФ
Росія не спроста атакувала дронами Польщу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили аналітики:

  • Росія не випадково порушила повітряний простір Польщі
  • Кремль розширює гідридну війну проти західних країн
  • РФ хоче послабити підтримку партнерів України

10 вересня країна-агресорка Росія атакувала дронами Україну. Під час обстрілу повітряний простір сусідньої Польщі неодноразово порушували ворожі безпілотники. І це не випадково.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, ця атака на Польщу стала частиною широкої компанії РФ проти країн Європи. в ISW припускають, що дрони залетіли в Польщу, щоб оцінити реакцію НАТО та використати такий досвід у майбутньому.

відео дня

Гібридна війна Росії розширюєтеся

Як відомо, для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів, що свідчить про те, що порушення повітряного простору було навмисним і стало частиною плану з розширення гібридної війни проти Європи.

Це вказує на те, що Кремль стає більш сміливим в плані рівня ескалації, який він готовий випробовувати.

Росія переслідувала не одну ціль під час атаки на Польщу

Ще одною метою атаки РФ стала спроба обмежити та затримати західну допомогу, яка надходить Україні. Про це свідчить те, що деякі дрони рухалися у напрямку аеропорту, який є головним центром постачання озброєння для української армії.

Аналітики не виключають того, що Росія хотіла вдарити дронами саме по цій локації, щоб польська підтримка України була підірвана, а постачання зупинилися.

Кремль хоче вдавати, що вже воює з НАТО

Главред писав, що на думку співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, головною метою атаки Росії на Польщу 10 вересня була демонстрація фактичної війни з НАТО, у якій стратегічним завданням Кремля є руйнування Альянсу.

Наліт дронів на Польщу - останні новини

Нагадаємо, український експерт в галузі систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що удар російських БпЛА по території Польщі може мати не військові, а політичні наслідки для України та всієї Європи.

Раніше, як писав Главред, в США заявили, що Конгрес готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Напередодні також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував російську атаку і заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Европа новини Польщі військова допомога новини України Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:38Фронт
"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

09:19Україна
Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

Китайський гороскоп на сьогодні, 11 вересня: Півням - образа, Зміям - смуток

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Останні новини

10:48

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

10:38

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:36

"Серйозний тест для Заходу": експерт пояснив мету атаки дронів РФ на Польщу

10:31

Дружина хворого Брюса Вілліса шокувала рішенням про шлюб - деталі

10:04

Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
09:53

Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

09:37

П'ять ознак того, що Всесвіт дарує вам краще майбутнє

09:33

У РФ лише чотири таких кораблі: у Чорному морі ГУР вивело з ладу судно за $60 млн

09:33

Коли сценарій очевидний: чому війна РФ приречена розповзатисяПогляд

Реклама
09:19

"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

09:06

Брітні Спірс ошелешила відео свого брудного, у собачих екскриментах, будинку

09:00

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

08:32

Диверсія в Тулі: палає вежа зв'язку біля важливого для оборонки РФ заводу

08:24

Атака на Польщу: Путін і далі завдаватиме ударів по Європі - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:45

Атака дронів на Польщу: Мерц зробив тривожну заяву про ППО НАТО

06:46

У Сумах прогриміли вибухи: є "прильоти", спалахнула пожежа

06:10

Удари по Польщі: нова реальність чи пробний шар?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

05:15

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

Реклама
04:30

Потік щедрості: чотирьох знаків зодіаку чекає фінансове благополуччя 11 вересня

04:09

Як зрозуміти, кого з людей більше любить кіт - ознаки, які не можна ігноруватиВідео

03:44

Гороскоп на завтра 12 вересня: Ракам - важлива розмова, Терезам - щасливі моменти

03:24

Як відмити одним засобом усю ванну кімнату - лайфхак

02:36

Полякам слід оголосити над Галичиною та Волинню "безпольотну зону"Погляд

02:32

Кремль змінює тактику ударів по Україні: до чого готуватися восениФото

02:11

Знешкодили понад сотню окупантів: Генштаб розповів про головні напрямки атак

02:00

"Поводиться огидно": Кріштіану Роналду застосував силу до фанатаВідео

01:27

Що зайве серед продуктів: лише 3 із 50 людей знайдуть помилку за 5 секунд

01:23

Такою вдарили по Кабміну: експерти розкрили, що робить "Іскандер-К" ще небезпечнішим

00:40

Спроба №3: відома українська співачка повертається на Нацвідбір

00:30

Загадка для орнітологів: в Україні помітили рідкісного птаха, якого не бачили роками

10 вересня, середа
23:45

Трамп обговорив з Навроцьким атаку РФ: один БпЛА "приземлився" на військовій базі

23:41

Відомий український актор розповів, звідки у нього бронь від мобілізації

23:25

Хто реально може змінити гру: Хацкевич виділив фаворитів на пост тренера збірної

22:57

"Це не є нормальним": Катя Кузнєцова вперше зізналася, чому покинула бойфренда-росіянина

22:39

Предки були торговцями - які українські прізвища колись давали "бізнесменам"

22:25

Голосувала і була в захваті: Пугачова видала правду про своє ставлення до Путіна

22:24

"Це не помилка, а репетиція": який насправді "сигнал" Путін послав НАТО

22:10

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомоВідео

Реклама
22:07

Melovin загримів до лікарні: близьке оточення співака стурбоване

21:46

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

21:29

Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

21:21

Розмах крил аж до 10 см: у Чорнобилі помітили аномального метелика-монстра

21:08

Чому насправді Росія вдарила по Польщі - розкрито прихований задум Кремля

21:05

Забуте правило: як правильно проїжджати перехрестя, якщо світлофори не працюють

20:32

Головоломка для геніїв: знайти захованого коня за 10 секунд зможе не кожен

20:30

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

20:24

"Ми готові": у Трампа розповіли, яке покарання чекає на РФ за атаку на Польщу

20:24

Російські гівнодрони вилляли на НАТО відро помиївПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти