Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

Росія не спроста атакувала дронами Польщу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили аналітики:

Росія не випадково порушила повітряний простір Польщі

Кремль розширює гідридну війну проти західних країн

РФ хоче послабити підтримку партнерів України

10 вересня країна-агресорка Росія атакувала дронами Україну. Під час обстрілу повітряний простір сусідньої Польщі неодноразово порушували ворожі безпілотники. І це не випадково.

Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни, ця атака на Польщу стала частиною широкої компанії РФ проти країн Європи. в ISW припускають, що дрони залетіли в Польщу, щоб оцінити реакцію НАТО та використати такий досвід у майбутньому.

Гібридна війна Росії розширюєтеся

Як відомо, для нальоту на Польщу Росія використала близько 20 дронів, що свідчить про те, що порушення повітряного простору було навмисним і стало частиною плану з розширення гібридної війни проти Європи.

Це вказує на те, що Кремль стає більш сміливим в плані рівня ескалації, який він готовий випробовувати.

Росія переслідувала не одну ціль під час атаки на Польщу

Ще одною метою атаки РФ стала спроба обмежити та затримати західну допомогу, яка надходить Україні. Про це свідчить те, що деякі дрони рухалися у напрямку аеропорту, який є головним центром постачання озброєння для української армії.

Аналітики не виключають того, що Росія хотіла вдарити дронами саме по цій локації, щоб польська підтримка України була підірвана, а постачання зупинилися.

Кремль хоче вдавати, що вже воює з НАТО

Главред писав, що на думку співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, головною метою атаки Росії на Польщу 10 вересня була демонстрація фактичної війни з НАТО, у якій стратегічним завданням Кремля є руйнування Альянсу.

Наліт дронів на Польщу - останні новини

Нагадаємо, український експерт в галузі систем зв’язку і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що удар російських БпЛА по території Польщі може мати не військові, а політичні наслідки для України та всієї Європи.

Раніше, як писав Главред, в США заявили, що Конгрес готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Напередодні також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував російську атаку і заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як мала б.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

