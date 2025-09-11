Чому Польща не застосувала 5 статтю НАТО: експерт пояснив хитрість Кремля

Росія хоч вже і наважидася вдарити дронами по Польщі, та хоче втриматися нижче порога війни.

Дії Росії 10 вересня не підпадають під 5 статтю НАТО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, УНІАН

Що сказав Мельник:

Польща не могла застосувати 4 статтю НАТО

Росія намагається діяти нижче порога війни щодо країн НАТО

Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами у ніч на 10 вересня не стало явним для НАТО актом агресії. Про це в інтервʼю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, попри те, що у Польщі заявили про агресію, формально, ситуація виглядає по-іншому. На це є вагома причина.

Чому дії Росії не підпадають під 5 статтю НАТО

Польща вирішила застосувати саме 4, а не 5 статтю Статуту НАТО, тому що, як стверджує Мельник, Росія навіть не порушила повітряний простір країни.

"Для прикладу: якби атака була здійснена на повітряне судно або на корабель (які вважаються територією держави), тоді це вже однозначно підпадало б під визначення акту агресії - і відповідно до дії статті 5 Статуту НАТО", - пояснив він.

Як РФ уникає прямої кваліфікації своїх дій як агресії

Підполковник запасу ЗСУ зазначив, що наліт російських дронів країна-агресорка спеціально здійснила так, щоб діяти "нижче порога війни". Тому Польщі і довелося ініціювати консультації за статтею 4.

"У межах країн-членів НАТО повинні досягти консенсусу: чи розглядати цей інцидент як акт агресії або трактувати його як окремий випадок, який можна врегулювати дипломатичними засобами", - наголосив Мельник.

4 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є водночас випробуванням і попередженням, тому реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Про персону: Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

