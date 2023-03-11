Навесні перші танки Leopard 1 повинні з'явитися в Україні - Міноборони Данії

Виконувач обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що перші танки Leopard 1 повинні з'явитися в Україні вже навесні.

За словами в. о. данського міністра оборони, Данія, ФРН і Нідерланди передадуть ЗСУ 100 танків Leopard 1 / Колаж фото УНІАН і "Вікімедія"

В. о. керівника Міністерства оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що перші танки німецького виробництва Leopard 1 повинні з'явитися в Україні вже навесні. Про це він повідомив при відвідуванні компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, фахівці якої і готують бойові машини до відправки.

За словами Поульсена, Данія, Німеччина і Нідерланди передадуть Україні не менше сотні Leopard 1, а робота з підготовки танків триває ‒ для того, щоб можна було передати їх ЗСУ якомога швидше.

"Ми все ще сподіваємося, що навесні зможемо поставити Україні перші танки", - сказав Поульсен.

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До слова, Данія запустила проект з ремонту танків Leopard моделі 1A5 спільно з Нідерландами і ФРН на початку лютого 2023 року. Перша мета - якнайшвидше доставити танки двом батальйонам (і цей показник становить приблизно 80 машин).

В рамках проєкту бійці ЗСУ пройдуть спеціальні курси з експлуатації танків, а також запасні частини і боєприпаси.

Україна отримає танки Leopard 1 і Leopard 2

Німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів. Зазначалося, що дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні десятки таких танків. Однак є проблеми з боєприпасами.

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількості танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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