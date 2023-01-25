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Німеччина оголосила, що дасть Україні 14 танків Leopard 2

25 січня 2023, 12:50
Берлін також дозволить іншим державам відправляти в Україну німецькі танки, які вони мають на своєму озброєнні.
Бойовий танк Leopard 2
Німеччина дасть Україні 14 танків Leopard 2/ Bundeswehr

У Німеччині заявили, що направлять Україні 14 танків Leopard 2. Також Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду у середу, 25 січня, пише Welt. Зазначається, що передача такої кількості танків зі складів Бундесверу буде "першим кроком".

Цей крок відбувається у координації з міжнародними партнерами. Його метою є "швидко сформувати для України два танкові батальйони з Leopard 2".

У виданні зазначають, що таке рішення було прийняте у вівторок, 24 січня, а оголосили про нього зараз. Збройні сили Німеччини (Бундесвер) уже готуються до передачі цих танків Україні.

Новина доповнюється…

війна в Україні танки новини Німеччини вторгнення Росії Танк Leopard 2
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