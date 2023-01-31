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Норвегія поставить Україні танки Leopard 2 наприкінці березня

31 січня 2023, 08:13
У Норвегії поки що не визначилися, скільки саме танків Leopard 2 буде поставлено в Україну, сказав Бьорн Арілд Грам.
Прапор Норвегії, танк Леопард
Україна очікує на передачу необхідних їй західних танків / Фото bundeswehr.de, pixabay.com

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам заявив, що Осло доставить певну частину своїх танків Leopard 2 в Україну якомога швидше.

"Норвегія відправить частину свого парку бойових танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну якомога швидше, що означає, можливо, в кінці березня", - цитує чиновника France24.

В арсеналі Норвегії є 36 танків Leopard 2, але досі невідомо, скільки саме бових машин буде надано Україні.

"Ми ще не визначилися з кількістю", — повідомив Бьорн Арілд Грам.

Танк Leopard 2 - в чому його особливість

Танк Leopard 2 - один з найвдаліших проектів в післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall RH-120. Вона використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 і південнокорейських К1А1.

На відміну від радянських танків у "Леопарда" ручна зарядка гармати.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відокремленій від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі та не завдає шкоди екіпажу.

Вважається, що німецький танк здатний утримати 125 мм підкаліберний боєприпас радянських танків на відстані 1,5 км. Його гармата пробиває до 560 мм танкової броні на відстані в два кілометри. Для порівняння, російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм.

Leopard 2 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 км при русі бездоріжжям. Машина може розвивати швидкість до 68 км/год. Для повного розвороту на одному місці Leopard 2A4 потрібно всього 10 секунд.

Коли Україна отримає західні танки

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в уряду є конкретні встановлені дати, коли Збройним силам України знадобляться західні танки. Подоляк зазначив, що до цих дат військова допомога від партнерів і союзників надійде в Україну.

Британія може передати свої Challenger 2 до початку літа. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Американські бойові танки Abrams М1А2 можуть бути доставлені в Україну в кінці 2023 року або навіть на початку 2024-го.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоби здійснити контрнаступ.

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