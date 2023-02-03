Україна може отримати десятки танків Leopard 1: Німеччина планує передати їх зі складів виробника

Дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні два десятки таких танків. Проте є проблеми з боєприпасами.

Німецький танк Leopard 2/ bundeswehr.de

Німецький уряд планує дозволити передачу Україні десятків відремонтованих танків Leopard 1. Техніку можуть відправити безпосередньо з промислових складів.

Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на інформацію, отриману з урядових кіл ФРН. При цьому в німецькому уряді журналістам розповіли, що офіційного дозволу ще не було надано.

Зазначається, що два десятки танків Leopard 1 для передачі Україні хочуть підготувати компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Проте вказується, що поки що є проблеми із закупівлею боєприпасів.

Так, стало відомо, що Бразилія нещодавно відхилила запит Німеччини на продаж танкових боєприпасів. Як пише бразильська газета Folha de S. Paulo, йшлося про боєприпаси саме для танків Leopard.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький.

Стало відомо, що західні країни загалом пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць уже були офіційні підтвердження від низки країн. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні. За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників.

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