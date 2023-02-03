Є інформація, що передача танків Leopard 1 для ЗСУ може відбутися "в будь-який момент" - як тільки вони будуть відремонтовані інженерами.

ЗСУ передадуть 88 танків Leopard 1 з німецьких резервів - Süddeutsche Zeitung / фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Уряд ФРН схвалило постачання ЗСУ 88 танків Leopard 1 і обговорює з владою близькосхідної держави Катаром закупівлю 15 зенітних установок моделі Gepard. Про це в п'ятницю, 3 лютого, повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Джерела журналісти в уряді Олафа Шольца повідомили, що передача танків Leopard 1 Україні може відбутися "в будь-який момент" - як тільки вони будуть відремонтовані.

Також повідомляється, що ремонт танків Leopard 1 для України хочуть проводити на потужностях корпорацій Rheinmetall і FFG. І після цього танки можуть бути передані ЗСУ − якщо буде розв'язано питання з оплатою.

Крім того, є інформація, що кілька німецьких чиновників високого рівня обговорили закупівлю 15 установок Gepard з дипломатами з Катару. Влада цієї держави придбала їх для захисту стадіонів на ЧС-2022 з футболу від можливих атак терористів.

Україна отримає танки Leopard 2

Канцлер ФРН Олаф Шольц під час засідання німецького уряду 25 січня офіційно заявив, що Берлін направить Україні 14 танків Leopard 2. Також Німеччина дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні.

Польща готова відправити Україні 14 танків Leopard 2, а крім них ще 60 модернізованих танків, зокрема, РТ-91, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Стало відомо, що західні країни в цілому пообіцяли надати Києву 321 важкий танк. Саме на таку кількість одиниць вже були офіційні підтвердження від ряду країн. Про це заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

Інші новини: