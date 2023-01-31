Від Leopard до Abrams: Кулеба назвав число танків у першій хвилі допомоги Україні

На сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників, підкреслив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба прокоментував надання Україні західних танків / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про кількість танків, які західні партнери незабаром мають намір передати Україні.

За його словами, в першій хвилі допомоги від союзників Україна повинна отримати 120-140 сучасних західних танків. Про це глава МЗС заявив в ході брифінгу.

За його словами, на сьогодні танкова коаліція налічує вже 12 учасників. Разом з тим глава українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу на те, що деякі західні партнери ще повинні прийняти формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур.

Він зазначив: "Можу лише зазначити, що в першій хвилі Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. І дуже розраховуємо на Leclerc".

Україна продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням допомоги вже заявленими учасниками, додав Кулеба.

Західна допомога Україні

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Олаф Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Зазначалося, що Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. (Танкова рота зазвичай складається з 10 танків, але згідно зі стандартами НАТО вона включає в себе 14 танків).

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відзначають, що бойові танки, які нададуть Україні країни Заходу, допоможуть ЗСУ вести механізовані бойові дії, що дасть можливість завдати поразки окупантам і звільнити українську територію. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Україні необхідно 300 основних бойових танків, щоб здійснити контрнаступ.

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