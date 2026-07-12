Імовірність завершення війни: у Fox News оцінили удари України по НПЗ РФ

Російська система протиповітряної оборони не здатна одночасно надійно захистити всі НПЗ.

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Удари по НПЗ РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Удари України позначаються на паливному ринку Росії

ППО РФ не здатна одночасно надійно прикрити всі НПЗ

Українські сили продовжують завдавати ударів по російських нафтопереробних підприємствах, що, за оцінками аналітиків, вже позначається на паливному ринку Росії.

На цьому тлі Москва скоротила експорт дизельного палива, змушена шукати додаткові джерела поставок і стикається з перебоями у забезпеченні окремих регіонів, включаючи тимчасово окупований Крим, пише Fox News.

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Експерти проаналізували, як атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися не лише на перебігу війни, а й на внутрішній ситуації в Росії.

Російський опозиційний політик Максим Кац вважає, що особливе значення має майбутня осіння кампанія з виборів до Держдуми, оскільки для Кремля важливо продемонструвати високий рівень підтримки влади.

"Якщо у вересні всі побачать, що підтримка Путіна становить 10–20%, виникнуть питання, чому він має призначати губернаторів і контролювати систему. Це саме те, чого він хоче уникнути", - пояснює Кац.

На його думку, проблеми з паливом, що виникають, підривають одне з ключових завдань російської влади - переконати населення, що війна практично не впливає на повсякденне життя країни.

"Для танків паливо знайдуть. Питання не в цьому. Питання в тому, чи зможе Путін зберегти контроль над Росією", - зазначає опозиціонер.

Кац також підкреслив, що передбачити момент можливих політичних змін неможливо, оскільки авторитарні системи нерідко виглядають стійкими аж до їхнього раптового ослаблення.

/ Главред

Схожої точки зору дотримується колишній верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал ВПС США у відставці Філіп Брідлав. За його словами, російська система протиповітряної оборони не здатна одночасно надійно захистити всі нафтопереробні підприємства та об’єкти енергетики.

"Росія фізично не здатна захистити всі свої НПЗ та енергетичні об’єкти на такій величезній території. І це головна проблема Москви. Кожен засіб ППО, який вони перекидають для захисту інфраструктури, не може працювати на фронті", - пояснює генерал.

На думку експертів, зараз головне питання полягає вже не в тому, чи може Україна завдавати відчутних ударів по російській економічній інфраструктурі, а в тому, як довго економіка та політична система Росії зможуть витримувати такий тиск.

ЗСУ завдали ударів по об’єктах РФ у глибокому тилу: що відомо

Сили безпілотних систем Збройних сил України провели масштабну операцію проти військової та критично важливої інфраструктури російських військ на тимчасово окупованих територіях.

За інформацією українських військових, ударні безпілотники успішно вразили 36 об’єктів, розташованих далеко за лінією фронту. Серед цілей опинилися командні пункти, радіолокаційні комплекси, логістична інфраструктура, а також об’єкти, що забезпечують російські підрозділи паливом та енергопостачанням.

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"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке займається виробництвом російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Fox News Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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