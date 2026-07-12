В Україну повертається комфортне тепло: якою буде погода на початку тижня

Коротко:
- Підвищення температури відбуватиметься поступово
- У Києві 13 липня вранці та вдень прогнозується сильний вітер
Після періоду прохолоди в Україну поступово повернеться довгоочікуване потепління. При цьому, на відміну від низки європейських країн, виснажливої спеки не очікується. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її прогнозом, вже в понеділок по всій країні встановиться комфортна літня погода. Максимальна температура повітря вдень коливатиметься в межах +22...+28 градусів, що створить сприятливі умови для відпочинку та перебування на вулиці.
За словами синоптика, підвищення температури відбуватиметься поступово й без екстремальної спеки, яка останнім часом спостерігається в багатьох країнах Європи.
"Цікава особливість - уздовж смуги від Закарпаття через Вінницьку та Черкаську області аж до Сумської області буде прохолодніше, +18–+21 градус", - додала Діденко.
Щодо опадів, то вони очікуються в західних і північних областях, подекуди в центральній частині та на півдні Одеської області, на решті території буде сухо.
У Києві 13 липня вранці та вдень прогнозується сильний вітер північно-західного напрямку. У другій половині дня очікується дощ. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.
Потепління настане з вівторка, порадувала синоптик. При цьому воно буде "спокійним, без крайнощів".
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко зазначала, що в неділю, 12 липня, в Україні очікуються численні локальні дощі з сонячними проясненнями. Температура повітря триматиметься на рівні +20–+25 градусів, у південній частині очікується +25–+28 градусів.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні на вихідних, 11 і 12 липня, буде дощовою, але з комфортними температурними показниками.
Водночас представник Укргідрометцентру Іван Семіліт вважає, що спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається.
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Про особу: Наталія Діденко
Наталія Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, у відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
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