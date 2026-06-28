The Times про Крим: Кремль може піти на переговори або різко підвищити ставки

Подальший розвиток ситуації може поставити російське керівництво перед непростим вибором.

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Кремль може піти на переговори або різко підвищити ставки / Колаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНІАН, скріншот

Коротко:

Українські безпілотники атакують логістичні об’єкти в Криму

Крим має особливе значення для Володимира Путіна

На території Криму введено режим надзвичайної ситуації на тлі посилення ударів України по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури. Як пише британське видання The Times, Київ послідовно нарощує тиск на півострів, який залишається одним із ключових стратегічних і символічних регіонів для Росії.

Останніми днями українські безпілотники та ракети дедалі частіше атакують дороги, залізничні колії та мости, що з’єднують Крим із материковою частиною РФ. Під удари також потрапляють об’єкти енергетики та паливної інфраструктури.

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За даними видання, атакам піддавалися поромні переправи, частина транспортних маршрутів була тимчасово закрита, а на окремих ділянках зафіксовано пошкодження інфраструктури. Крім того, у деяких районах спостерігалися перебої з електропостачанням, а цивільне населення зіткнулося з обмеженнями у постачанні палива.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляв, що Київ реалізує стратегію поступової "ізоляції Криму за допомогою безпілотників". За його словами, головна мета таких операцій — ускладнити логістику, постачання російських військ та роботу військової інфраструктури на півострові.

Як зазначає The Times, подальший розвиток ситуації може поставити російське керівництво перед непростим вибором: активізувати пошук переговорних рішень або, навпаки, піти на подальшу ескалацію конфлікту.

Наслідки для цивільного населення

Незважаючи на військовий характер кампанії, дедалі більше страждає цивільна інфраструктура. Повідомляється про перебої з електропостачанням, дефіцит палива та скасування частини туристичних бронювань.

Також фіксуються затори на під’їздах до Керченського мосту, де утворюються черги з транспорту, що намагається покинути півострів.

Крим має особливе значення для Володимира Путіна — як стратегічна база Чорноморського флоту, так і символічний елемент його політичної спадщини. Після анексії півострова в Росії спостерігався масовий суспільний ентузіазм, що підкреслює важливість Криму для російського керівництва.

Стратегія України: тиск з метою переговорів

Київ, як зазначає видання, використовує дедалі ефективніші засоби ураження середньої дальності для атак на російські бази та лінії постачання.

Мета кампанії, за оцінками автора, полягає в тому, щоб змусити Кремль піти на переговори, поставивши під загрозу контроль Росії над Кримом.

Водночас існує ризик, що така стратегія може спровокувати ескалацію з боку Москви. Видання описує два підходи серед російських еліт до майбутнього війни: прагматичний, що передбачає заморожування конфлікту, та радикальний, який закликає до подальшої ескалації та мобілізації.

Російський диктатор Володимир Путін може обрати більш обережний підхід, але в умовах тиску здатний ухвалювати непередбачувані рішення.

Видання підсумовує: "Якщо він боїться, що втрата Криму… призведе до його падіння, він може вирішити вести переговори, але з такою ж легкістю може піддатися спокусі підвищити ставки".

Інфографіка: Главред

Удари по цілях РФ — новини за темою

"Главред" раніше повідомляв, що Чонгарський міст паралізовано. Після атаки рух по мосту було повністю зупинено, а транспортне сполучення через нього виявилося заблокованим.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: The Times The Times — впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована в 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, проте у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. З часу заснування, протягом 219 років, газета друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з метою поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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