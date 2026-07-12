Зірка фільмів "Поліцейська академія" та "Голий пістолет" помер у хоспісі

Сумну новину підтвердила дружина артиста Венді Ван Норден.

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Помер зірка фільмів "Поліцейська академія" та "Голий пістолет" / колаж: Главред, фото: скріншот, ngu.com.ua

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Пітер Ван Норден помер у віці 75 років

У артиста було кілька хронічних захворювань

Американський актор Пітер Ван Норден, який здобув популярність завдяки ролям у фільмах "Поліцейська академія-2" та "Голий пістолет", помер у віці 75 років. Про це повідомляє видання TMZ з посиланням на його родину.

Сумну новину підтвердила дружина артиста Венді Ван Норден.

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За її словами, актор пішов з життя 9 липня в одному з хоспісів Південної Каліфорнії після тривалої боротьби з кількома хронічними захворюваннями. В останні хвилини поруч із ним перебувала дружина.

"Пітер помер у хоспісі в Південній Каліфорнії після тривалої боротьби з кількома хронічними захворюваннями. У момент смерті поруч із ним була його дружина", - йдеться в заяві родини.

Пітер Ван Норден народився 16 грудня 1950 року в Нью-Йорку і присвятив акторській професії майже 50 років. Незважаючи на те, що йому рідко діставалися головні ролі, він зумів стати одним із впізнаваних характерних акторів Голлівуду.

Найбільшу популярність йому принесла роль офіцера Вінні Штульмана в комедії "Поліцейська академія 2", де його персонаж запам’ятався глядачам яскравим комедійним образом.

За свою кар’єру Ван Норден також знявся у фільмах "Обвинувачені", "Придорожній мотель 66" та низці інших кінопроектів. Крім того, він активно працював на телебаченні, з’явившись у популярних серіалах "Санта-Барбара", "Вона написала вбивство", "Метлок", а також у міні-серіалі "Протистояння", створеному за однойменним романом Стівена Кінга.

Колеги та шанувальники згадують Пітера Ван Нордена як талановитого актора, який зумів залишити помітний слід в американському кіно та на телебаченні.

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Про особу: Пітер Ван Норден Пітер Ван Норден - відомий американський характерний актор кіно, театру та телебачення. Він зіграв у понад 60 проєктах, майстерно виконуючи яскраві ролі другого плану. У фільмі "Поліцейська академія-2" (1985) зіграв свою найвідомішу роль - неохайного й ексцентричного офіцера Вінні Штульмана, напарника Карла Швітчака. У фільмі "Голий пістолет 2½: Запах страху" (1991) виконав пародійну роль реального політика, глави апарату Білого дому Джона Сунуну. У фільмі "Протистояння" (1994) втілив образ Ральфа Брентнера в культовому міні-серіалі за романом Стівена Кінга. Знімався в таких знаменитих проектах, як "Санта-Барбара", "Вона написала вбивство", "Метлок" і "Чірс". Актор помер 9 липня 2026 року у віці 75 років у Південній Каліфорнії після тривалої боротьби з хронічними захворюваннями.

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