Коротко:
- Як виглядає донька Усиків
- Що вона одягла
Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася ніжним фото зі своєю маленькою донькою Машею.
Відповідне фото дружина спортсмена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фото - серйозна юна леді позує у стильній панамці, а також із дорогою прикрасою на руці. Так, дівчинці одягли браслет від бренду Van Cleef вартістю 1640 євро (83 450 грн).
Зазначимо, що у Катерини та Олександра Усиків є ще троє старших дітей: донька Єлизавета та сини Михайло й Кирило.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і висловила щиру вдячність росіянам.
Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив розповісти про своїх дітей, коли стало зрозуміло, що він поставив хрест на своїй дочці.
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Про особу: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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