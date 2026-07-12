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Браслет за 83 тисячі у два роки: дружина Усика показала молодшу доньку

Олена Кюпелі
12 липня 2026, 16:43
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Дружина популярного спортсмена опублікувала фото з молодшою донькою.
Діти Олександра Усика
Дружина Усика поділилася літніми фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Коротко:

  • Як виглядає донька Усиків
  • Що вона одягла

Дружина українського боксера Олександра Усика поділилася ніжним фото зі своєю маленькою донькою Машею.

Відповідне фото дружина спортсмена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня
Дружина Усика показала молодшу доньку
Дружина Усика показала молодшу доньку / Фото Instagram/usyk_kate1505

На фото - серйозна юна леді позує у стильній панамці, а також із дорогою прикрасою на руці. Так, дівчинці одягли браслет від бренду Van Cleef вартістю 1640 євро (83 450 грн).

Дружина Усика показала молодшу доньку
Дружина Усика показала молодшу доньку / Фото Instagram/usyk_kate1505
Дружина Усика показала молодшу доньку
Дружина Усика показала молодшу доньку / Фото vancleefarpels.com
Дружина Усика показала молодшу доньку
Дружина Усика показала молодшу доньку / Фото Instagram/usyk_kate1505
Дружина Усика показала молодшу доньку
Дружина Усика показала молодшу доньку / Фото Instagram/usyk_kate1505

Зазначимо, що у Катерини та Олександра Усиків є ще троє старших дітей: донька Єлизавета та сини Михайло й Кирило.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і висловила щиру вдячність росіянам.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив розповісти про своїх дітей, коли стало зрозуміло, що він поставив хрест на своїй дочці.

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Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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