"Ідуть малими групами": окупанти посилили тиск на Лиманському напрямку

Лиманський напрямок залишається одним із ключових для російських військ.

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Окупанти посилили тиск на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Окупанти продовжують спроби просунутися до Куп'янська

Небезпечні ділянки фронту росіяни перетинають пішки

Російська армія продовжує активні наступальні дії на Лиманському напрямку, незважаючи на значні втрати особового складу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За його словами, Лиманський напрямок залишається одним із ключових для російських військ, оскільки відкриває можливості для подальшого просування в бік Слов’янсько-Краматорської агломерації.

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Трегубов зазначив, що підрозділи РФ регулярно намагаються прорватися через так звану "зону знищення", закріпитися на східних околицях населеного пункту, а також посилити тиск на прилеглі села, зокрема в районі Ямполя. При цьому, підкреслив він, українські сили завдають противнику значних втрат, через що багато спроб просування закінчуються невдачею.

Крім того, Трегубов повідомив, що на Куп’янському напрямку російські підрозділи, які діють на лівому березі річки Оскол, продовжують спроби просунутися до Куп’янська. Для цього, за його словами, противник використовує невеликі інфільтраційні групи, які намагаються проникнути на українські позиції.

"Вони рухаються малими групами, але дуже часто. ... Так чи інакше росіяни намагаються використовувати саме такі малі групи, щоб залишатися непомітними", - сказав Трегубов. Трегубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. Водночас небезпечні ділянки фронту військовослужбовці РФ переважно перетинають пішки.

Посилення наступу армії РФ - думка військового

"Главред" писав, що російські війська активізували наступальні дії на Олександрівському напрямку, намагаючись посилити тиск на українську оборону. Як повідомив військовослужбовець із позивним "Аякс", з початку весни окупанти нарощують чисельність особового складу на вже зайнятих позиціях і шукають можливості для просування вперед.

Для досягнення цієї мети противник дедалі частіше застосовує тактику малих штурмових груп. Замість великих підрозділів російські військові діють невеликими групами, а подекуди навіть по одному або по двоє бійців. Використовуючи мобільність і приховане пересування, вони намагаються долати відкриті ділянки місцевості та просуватися вздовж лісосмуг, щоб непомітно наблизитися до українських позицій.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Збройні Сили України повністю звільнили селище Новохатське в Донецькій області від російських окупантів. Операцію провели спільними силами воїни 37-ї окремої бригади морської піхоти та бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

"Главред" раніше повідомляв, що Росія розглядає можливість наступу на Чернігівську область не тільки з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Про це розповів прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Нагадаємо, прес-секретар Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов заявляв, що Росія посилила наступ у Харківській області. Він наголосив на збільшенні кількості атак на Лиманському напрямку. Лише за добу російські окупанти втратили близько 300 солдатів.

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Про особу: Віктор Трегубов Віктор Трегубов – український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус". Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015–2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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