Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень: жінка у всьому звинувачує банк

Замість оперативного розслідування вона зіткнулася з численними технічними та організаційними труднощами.

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Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Ключові факти:

Після збою банкомат не видав клієнтці 10 тис. грн

Банк відмовив через пропущення термінів чарджбеку

Клієнтка вимагає компенсації та перевірки співробітників

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на відмову повернути 10 тисяч гривень, які, за її словами, були списані під час невдалої операції в банкоматі Укрсиббанку. На порталі Мінфіну жінка стверджує, що банк затягнув розгляд звернення, а потім повідомив про закінчення строків для оскарження операції.

За словами клієнтки, інцидент стався в банкоматі "Укрсиббанку", розташованому в магазині "Леруа Мерлен". Під час зняття готівки стався технічний збій.

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"У банкоматі "Укрсиббанку" в магазині "Леруа Мерлен" через технічний збій у мене списали, але не видали 10 000 грн. Банкомат не працював 10 хвилин", - розповіла вона.

Після інциденту жінка одразу зареєструвала звернення в ПриватБанку під номером 3734392.

Однак, за її словами, замість оперативного розслідування вона зіткнулася з численними технічними та організаційними труднощами.

Клієнтка стверджує, що спочатку не могла надіслати необхідні документи через обмеження електронної пошти, потім співробітники банку попросили видалити та заново прив’язати адресу електронної пошти до облікового запису.

Згодом, як стверджує жінка, їй повідомили, що терміни подання звернення в рамках процедури Pre-Arbitration міжнародної платіжної системи вже минули.

"Поки ваші менеджери та роботи перекидали мене з одного відділу в інший через недосконалі технічні скрипти, ви просто пропустили термін подання чарджбеку", - заявила клієнтка.

За її словами, у банку також послалися на дані банку-власника банкомату, згідно з якими операція вважається успішною.

Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

При цьому жінка запевняє, що банкомат фактично не працював близько десяти хвилин, а камери відеоспостереження в магазині, на її думку, можуть підтвердити, що готівку їй так і не видали.

Вона вважає, що для з’ясування обставин банк мав би запросити записи з камер, а також результати інкасації банкомату.

У своєму зверненні клієнтка вимагає компенсувати їй 10 тисяч гривень та притягнути до відповідальності співробітників, які, на її думку, допустили порушення строків розгляду спірної операції.

Крім того, жінка повідомила, що вже направила скаргу до Національного банку України, додавши листування з представниками банку.

На момент публікації офіційного коментаря ПриватБанку щодо цієї ситуації не надходило.

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку під час звернення на порталі заявив про технічні та організаційні складнощі під час подання скарги. За його словами, термінал не повернув готівку, що допоможе банку зрозуміти характер несправностей і прискорити процедуру перевірки найближчим часом.

Як раніше повідомляв "Главред", клієнтка "ПриватБанку" висловила свою позицію щодо списання коштів у разі невдалої операції в банкоматі. Вона звернула увагу на необхідність перевірки журналів і камер через зависання операції та списання коштів і закликала профільні служби негайно втрутитися для врегулювання спірної ситуації шляхом вивчення записів та інкасаційних даних.

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