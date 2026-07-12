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ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

Марія Николишин
12 липня 2026, 12:14
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Українські захисники уразили низку важливих об’єктів Росії.
ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ
Удари по військових об’єктах РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові тези:

  • Уражено НПЗ "Сизранський" у Самарській області РФ
  • Знищено 10 танкерів і 4 пороми РФ в Азовському морі
  • Також уражено ешелон з паливом біля Токмака

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ, десять танкерів та чотири пороми ворога в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, удар по НПЗ завдали в ніч на 12 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу агресора. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

відео дня

"НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

Удар по танкерах та поромах

Окремим напрямком ударів стала морська логістика окупантів. В Генштабі зауважили, що танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах ЗС РФ.

Удар по ешелону в Запорізькій області

Крім того, 11 липня було уражено ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами у районі Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива.

Уточнені результати попередніх ударів

Також за результатами оцінки наслідків ураження нафтопереробного комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області РФ підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - підсумували в Генштабі.

Варто додати, що у Генштабі ЗСУ згодом видалили повідомлення, однак Сили безпілотних систем підтвердили удар по Сизранському НПЗ додавши, що до ураження причетні оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Водночас командувач СБС Роберт Бровді із позивним "Мадяр" написав, що у ніч на 12 липня було уражено 14 російських суден.

"10 танкерів та 4 пароми. Всього протягом тижня 06-12 липня Птахами СБС впольовано 90 одиниць тіньового флоту рф.Кожні 112 хвилин тижня "МоЛоЧКою" годували танкер, буксир, суховантаж", - наголосив він.

США допомагають Україні бити по Росії

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявляв, що США допомагають Україні завдавати ударів по території РФ.

За його словами, допомога полягає в наданні супутникової розвідувальної інформації Україні. Мова йде про точні координати цілей і про те, як до цих цілей дістатися.

"Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх у цьому маршруті дуже багато. Але навіть якщо говорити про удари по Москві, наприклад, по НПЗ у Капотні, ситуація аналогічна. Думаю, саме в цьому сенсі американська розвідувальна інформація є надзвичайно корисною: вона дозволяє нам обминати російські системи ППО", - пояснив експерт.

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ
НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по території Росії - останні новини

Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога.

У ніч на 2 липня Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області країни-агресора РФ.

Як повідомляв Главред, у ніч на 25 червня Сили оборони України завдали ударів по нафтобазі в Краснодарському краї та двох нафтопереробних заводах в Уфі, які розташовані за близько 1500 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

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