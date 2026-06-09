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"Мадяр" розкрив подробиці потужних ударів по цілях РФ: що підірвали на ТОТ

Олексій Тесля
9 червня 2026, 21:47
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Було завдано удару по командно-спостережному пункту підрозділу БПЛА "Рубікон".
Знімок екрана
Підірвано важливі цілі на ТОТ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Завдано ударів по військових та інфраструктурних об'єктах противника
  • Підірвано 36 цілей в оперативній глибині ворога

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 9 червня завдали ударів по ряду військових та інфраструктурних об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях.

Підрозділи СБС обстріляли 36 цілей в оперативній глибині ворога, уразивши командні пункти, радіолокаційні станції, логістичні об'єкти, паливну та енергетичну інфраструктуру, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

відео дня

У Запорізькій області оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та бійці 1-го окремого центру вразили дві радіолокаційні станції П-18 "Терек".

У Донецькій області оператори 412-ї бригади "Nemesis" завдали удару по командно-спостережному пункту підрозділу БПЛА "Рубікон". Також бійці 1-го окремого центру вразили пункт тимчасової дислокації особового складу 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії РФ.

Підрозділи СБС спільно з 20-ю бригадою К-2, 427-ю бригадою "Рарог", 9-м батальйоном "Кайрос" та прикордонним підрозділом БАС "Фенікс" вразили дев'ять електропідстанцій, що забезпечували функціонування військової інфраструктури окупантів.

У Луганській області оператори 20-ї бригади К-2 завдали ударів по цистернах з паливно-мастильними матеріалами, а в окупованому Луганську бійці 1-го окремого центру вразили об’єкти газової інфраструктури, задіяні для забезпечення потреб російських військ.

Роберт Бровді "Мадяр"
/ Інфографіка: Главред

Також оператори загону "13" 414-ї бригади "Птахи Мадяра", 20-ї бригади К-2 та підрозділу "Фенікс" завдали ударів по логістичних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях.

У Силах безпілотних систем зазначають, що системне ураження засобів радіолокації, пунктів управління, місць розміщення особового складу, логістичних вузлів, а також енергетичної, газової та паливної інфраструктури суттєво знижує здатність противника забезпечувати свої війська, керувати підрозділами та підтримувати інтенсивність бойових дій.

Стали відомі подробиці атаки на корвет РФ

Удар по російському корвету "Бойкий" завдав серйозної шкоди можливостям Балтійського флоту Росії та продемонстрував здатність України вражати важливі військові об’єкти на великій відстані від своєї території.

У мережі були опубліковані кадри, на яких, як стверджується, зафіксовані наслідки атаки на корабель. Згідно з наявною інформацією, операція була здійснена 3 червня 2026 року підрозділом 1-го окремого центру Сил безпілотних систем із застосуванням сучасних безпілотних технологій.

Інцидент став ще одним прикладом використання далекобійних засобів ураження проти військових цілей і привернув увагу до можливостей українських сил проводити операції далеко за межами лінії фронту.

Удари вглиб РФ — новини за темою

Главред раніше писав, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.

Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" і вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.

СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".

Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.

До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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