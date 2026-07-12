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РФ атакуватиме усе, що зможе: "Флеш" попередив про нову фазу війни та загрози

Марія Николишин
12 липня 2026, 14:11
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"Флеш" пояснив, чому наближення можливих мирних переговорів змінює характер ударів.
РФ атакуватиме усе, що зможе: 'Флеш' попередив про нову фазу війни та загрози
Росія буде посилювати удари / колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне із заяви "Флеша":

  • Війна перейшла у фазу діпстрайків і мідлстрайків
  • Ворог битиме на глибину 100 км по будь-яких об'єктах
  • Україна має ресурс для ударів по території Росії

Війна в Україні дедалі більше зміщується з формату боїв на лінії фронту у фазу ударів по тиловій інфраструктурі - так звані діпстрайки й мідлстрайки, які сторони нарощують у міру наближення можливих переговорів про мир. Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу дипстрайков и мидлстрайков", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, Україна перебуває у відносно кращому становищі, адже територія та кількість критичної інфраструктури Росії значно більші, і повністю прикрити всі ці об'єкти ворог не зможе навіть за кілька років.

"Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об'єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист", - наголосив він.

Водночас Бескрестнов додав, що українська сторона має власну вразливість - ворог не обмежується вибірковими цілями і вже атакує практично будь-які об'єкти в тилу. Йдеться про удари на глибину до 100 кілометрів по об'єктах, які раніше не вважалися пріоритетними цілями.

"Ми вразливіші в тому, що ворог не обиратиме (вже не обирає) об'єкти для атаки на нашій території. Тилові регіони від бензинових "Шахедів" ми захищаємо в цілому. Тому треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об'єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності", - попередив "Флеш".

Він також звернув увагу на принципову різницю в мотивації сторін щодо продовження ударів по інфраструктурі.

"Ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної. При цьому гинуть люди. Ми хочемо все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує. Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об'єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо", -підсумував радник міністра оборони.

Сергій Бескрестнов "Флеш"
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

РФ посилила удари по АЗС

Паливний експерт та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін заявив, що останнім часом Росія посилила атаки безпілотниками на автозаправні станції на території України.

За його словами, однією з можливих цілей таких ударів є спроба створити перебої із забезпеченням паливом, подібні до тих, що зараз спостерігаються в самій Росії.

"За нинішньої інтенсивності атак до кінця року Росія може тимчасово вивести з ладу близько чверті українських автозаправних станцій. "Шахеди" долітають аж до Мукачева. І немає можливості встановити ППО над кожною заправкою", - наголосив він.

РФ атакуватиме усе, що зможе: 'Флеш' попередив про нову фазу війни та загрози
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчому оточенні російського лідера Володимира Путіна є люди, які підтримують намір України завершити війну та розуміють, що для миру немає альтернативи.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров говорив, що Москва не збирається погоджуватись на припинення вогню по лінії фронту. Кремль і надалі буде намагатись досягти "цілей СВО".

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошував, що агресор не відмовився від своїх планів повної окупації Луганської та Донецької областей, прагне розширити наступальні дії у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також створити й збільшити буферну зону в північних регіонах України.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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