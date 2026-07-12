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В Україні готується відставка прем'єра та перезапуск уряду: Зеленський розповів подробиці

Сергій Кущ
12 липня 2026, 14:40оновлено 12 липня, 15:19
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За словами Зеленського, відтепер за кожен пріоритетний напрям зовнішньої політики відповідатиме окремий чиновник із відповідним досвідом та повноваженнями.
Зеленський, Кабмін, Свириденко
Зеленський, Кабмін, Свириденко / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/KabminUA

Що сталося:

  • Зеленський анонсував масштабне оновлення уряду
  • Кабмін перезапустять для реалізації нової стратегії
  • Зміни торкнуться й керівництва правоохоронних органів

Президент України Володимир Зеленський заявив про масштабне оновлення уряду та кадрові зміни в державних органах. За його словами, Україні потрібна нова політична стратегія, яка вимагатиме перезапуску Кабінету міністрів та перерозподілу відповідальності за ключовими напрямками.

За словами Зеленського, тепер за кожен пріоритетний напрям зовнішньої політики відповідатиме окремий чиновник із відповідним досвідом та повноваженнями.

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Президент зазначив, що особлива увага буде приділена співпраці зі США, Європейським Союзом, сусідніми державами, країнами Близького Сходу та Перської затоки, Китаєм, а також роботі з міжнародними організаціями.

Серед головних завдань він назвав розвиток співпраці з Вашингтоном у сфері безпеки, зокрема реалізацію домовленостей щодо ліцензованого виробництва систем Patriot, просування європейського антибалістичного проєкту та подальший рух України до членства в ЄС.

Крім того, за словами президента, нову увагу буде приділено відносинам із сусідніми державами, насамперед із Польщею та Угорщиною.

Зеленський наголосив, що зміни торкнуться не лише зовнішньої політики, а й внутрішнього управління державою.

Він заявив, що уряд має зосередитися на посиленні підтримки прифронтових і прикордонних регіонів, збільшенні поставок озброєння та безпілотників для армії, підготовці країни до зимового періоду, а також прискоренні реформ державних компаній.

Окремим пріоритетом президент назвав реалізацію міжнародних проєктів з відновлення України.

У зв’язку з цим, за словами глави держави, на країну чекають кадрові зміни.

"Відповідно, в Україні почнуться й кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії", - заявив Зеленський.

Президент повідомив, що вже обговорив деталі майбутніх змін із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

За його словами, сторони дійшли висновку, що для виконання нових завдань необхідне оновлення складу Кабінету міністрів.

"Ми обговорили деталі з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін необхідне оновлення Кабінету міністрів", - зазначив Зеленський.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України / Інфографіка: Главред

Глава держави подякував Свириденко за роботу на посаді прем’єр-міністра та повідомив, що запропонував їй очолити новий важливий напрям співпраці з одним із ключових міжнародних партнерів України.

Президент також висловив надію, що Верховна Рада підтримає необхідні кадрові рішення.

Окрім змін в уряді, Зеленський анонсував оновлення керівного складу правоохоронних органів.

Хто стане новим прем’єром?

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, розглядається одразу кілька варіантів.

Перший варіант - повернення на посаду Дениса Шмигаля, який обіймав її до 17 липня 2025 року, а наразі є міністром енергетики.

Другим кандидатом на цю посаду називають Михайла Федорова, який лише на початку року очолив Міністерство оборони.

Також повідомляється, що прем’єр-міністром може стати Ігор Терехов, який наразі є мером Харкова.

Четвертою кандидатурою називають Сергія Корецького, чинного голову правління НАК "Нафтогаз України".

Реакція Свириденко

Юлія Свириденко у своєму Telegram подякувала колегам і президенту, заявивши, що продовжуватиме працювати на благо України.

"Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави під час великих випробувань. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни, приділяючи особливу увагу прифронтовим регіонам, ухвалювали надзвичайно складні й оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупинити серцебиття нашої держави - економіку", - зазначила Свириденко.

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