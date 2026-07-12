Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

Сергій Кущ
12 липня 2026, 12:16оновлено 12 липня, 12:49
google news Підпишіться
на нас в Google
Всього за кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ.
Помер Ліндсі Грем
Помер Ліндсі Грем / Фото: Главред

У матеріалі:

  • У США помер сенатор-республіканець Ліндсі Грем
  • Грем був одним із головних прихильників підтримки України
  • Незадовго до смерті він відвідав Київ і зробив низку заяв

У США помер відомий американський політик, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем. Про смерть одного з найвпливовіших представників Республіканської партії повідомили ввечері на його офіційній сторінці в соціальній мережі X.

"Родина сенатора Грема дякує за молитви в цей важкий час і просить дотримуватися конфіденційності в цей неймовірно складний період", - йдеться в офіційній заяві.

відео дня

Ліндсі Грем понад два десятиліття залишався одним із найвідоміших американських політиків і обіймав ключові посади у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та підтримки України. Протягом років повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово висловлювався з жорсткими заявами на адресу Кремля, закликав посилювати санкції проти Москви та розширювати військову допомогу Києву.

Хто такий Ліндсі Грем

Ліндсі Грем вперше був обраний до Сенату США у 2002 році. За роки роботи він став одним із найвпливовіших представників Республіканської партії у сфері оборони та міжнародної політики.

У нинішньому складі Сенату він очолював бюджетний комітет і вважався одним із найближчих союзників президента США Дональда Трампа.

Незважаючи на приналежність до Республіканської партії, Грем неодноразово виступав за збереження активної ролі США в міжнародній політиці та підтримував союзників Вашингтона, зокрема Україну.

Останній візит Грема до Києва

Всього за кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ, де зустрівся з українськими журналістами та зробив низку гучних заяв.

За його словами, президент США Дональд Трамп став значно прихильніше ставитися до України після того, як побачив успіхи української армії на полі бою.

"Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну серед переможців. Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження. Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск", - заявив сенатор.

Особливо, за словами Грема, американського президента вразили сучасні українські технології та ефективність застосування безпілотників.

Ліндсі Грем
Ліндсі Грем / Фото: Прес-служба SkyFall

Що Ліндсі Грем говорив про війну в Україні

Одним із останніх публічних виступів сенатора став брифінг у Києві 10 липня.

Тоді він висловив упевненість, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для завершення війни.

"Ми переживаємо тут унікальний момент. У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно - підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, - ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Грем.

Він наголошував на необхідності збільшити постачання Україні ракет-перехоплювачів, сучасних технологій та іншого озброєння, яке дозволить ефективніше відбивати російські атаки.

Крім того, сенатор вважав, що необхідно посилити тиск на держави, які продовжують співпрацювати з Росією.

На його думку, чим швидше Китай та інші країни усвідомлять ціну підтримки Кремля, тим швидше закінчиться війна.

Що Грем говорив про Путіна

Ліндсі Грем протягом багатьох років залишався одним із найпослідовніших критиків російського диктатора Володимира Путіна.

Він неодноразово заявляв, що Кремль розуміє виключно мову сили, а тому США та їхні союзники повинні посилювати санкційний тиск.

Особливу увагу сенатор приділяв своєму законопроекту про масштабні санкції проти Росії.

За його словами, документ було розроблено таким чином, щоб змусити найбільших покупців російської нафти та газу шукати альтернативні джерела поставок.

Грем наголошував, що економічний тиск здатний значно прискорити закінчення війни.

"Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше таким країнам, як Китай, стане ясно, що допомога Путіну можлива лише ціною певних витрат, тим швидше закінчиться ця війна", - заявляв американський політик.

Він також зазначав, що шлях до завершення війни багато в чому пролягає через Пекін, оскільки саме позиція Китаю здатна істотно вплинути на можливості Кремля продовжувати бойові дії.

Чому Грем називав допомогу Україні вигідною для США

Однією з найвідоміших заяв сенатора стали його слова, сказані під час візиту до Києва у 2023 році.

Тоді він заявив, що підтримка України відповідає національним інтересам США, оскільки дозволяє послаблювати російську армію без участі американських військовослужбовців.

Пізніше ці слова широко цитували як прихильники, так і критики американської допомоги Україні.

У 2024 році під впливом Дональда Трампа Грем підтримав ідею надання фінансової допомоги Україні у форматі позики, а не безоплатних виплат.

На його думку, така модель дозволяла зберегти підтримку Києва й водночас враховувати інтереси американських платників податків.

Грем про корисні копалини України

Сенатор неодноразово говорив не тільки про військове, а й про економічне значення України для західних країн.

За його словами, Україна володіє найбільшими запасами критично важливих мінералів, які мають стратегічне значення для світової економіки.

"В Україні є запаси критично важливих мінералів на суму 10–12 трильйонів доларів. Якщо ми допоможемо Україні зараз, вона може стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли. Ці корисні копалини можуть бути використані Україною та Заходом, а не віддані Путіну та Китаю", - говорив Грем.

Він вважав, що збереження незалежності України важливе не лише з точки зору безпеки Європи, а й для майбутнього технологічного розвитку західних держав.

Реакція Дональда Трампа на смерть сенатора

Президент США Дональд Трамп одним із перших відреагував на звістку про смерть Ліндсі Грема.

У своїй соціальній мережі Truth Social він назвав сенатора справжнім патріотом Америки та однією з найкращих людей, яких йому довелося знати.

"Сенатор Ліндсі Грем був одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Лінді буде дуже бракувати", - написав Трамп.

Чим запам’ятається Ліндсі Грем

За понад двадцять років роботи в Сенаті Ліндсі Грем став одним із найвпливовіших американських політиків у сфері зовнішньої політики та оборони.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він став одним із найактивніших прихильників підтримки Києва в Конгресі США. Сенатор регулярно відвідував Україну, зустрічався з українським керівництвом, виступав за постачання сучасного озброєння, посилення санкцій проти Росії та розширення міжнародної коаліції на підтримку України.

Його останні заяви були присвячені саме перспективам завершення війни. Грем висловлював упевненість, що за умови збереження міжнародної підтримки Україна зможе посилити тиск на Росію та наблизити закінчення бойових дій.

Читайте також:

Про персону: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955 р., Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових усунути президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Ліндсі Грем
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

12:16Аналітика
ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

12:14Війна
В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

10:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

У популярного російського співака відмовили ноги

У популярного російського співака відмовили ноги

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

Останні новини

13:00

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

12:58

В Україну повертається комфортне тепло: якою буде погода на початку тижня

12:56

Відкриті чи закриті вікна: що справді допоможе зберегти прохолоду в будинкуВідео

12:54

Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень: жінка у всьому звинувачує банк

12:16

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
12:14

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

12:04

Погода на другу половину літа — прикмети 13 липня, які точно збудуться

12:02

Яке церковне свято в Україні 13 липня: як правильно відсвяткувати

11:47

Долар дійде до психологічної позначки: яким буде курс валют з понеділка

Реклама
11:08

Фінансовий гороскоп на 13–19 липня: Левам – терпіння, Дівам – баланс витрат

10:56

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

10:52

ППО України пропускає 92% балістики: ЗМІ назвали головну вразливість Києва

10:30

Любовний гороскоп на 13–19 липня: Тельцям – гармонія, Левам – підтримка

09:34

Тотальний блекаут у Криму: вибухи лунали одразу у кількох районах півострова

09:27

Помер сенатор США Ліндсі Грем: реакція України

08:40

Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: є загиблі

08:35

Бензину стане ще менше: дрони атакували стратегічний НПЗ Росії, деталіВідео

08:10

Що насправді вразили дрони СБУ в Росії: Копитько розкрив правдуПогляд

07:36

РФ атакувала Харків "Шахедами": пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

05:36

Гороскоп на завтра, 13 липня: Ракам - задоволення, Левам - зміни

Реклама
04:44

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

04:16

Найкраща дружина за датою народження: психолог розповіла, хто вона

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з помідорами за 51 с

03:03

День ангела з 13 по 19 липня - хто святкуватиме іменини наступного тижня

01:46

Сенсаційне відкриття: сліди життя на Марсі можуть бути зовсім поруч

11 липня, субота
23:55

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

23:24

Про нескінченне прополювання можна забути: простий трюк позбавить ділянку від бур’янів

23:00

У популярного російського співака відмовили ноги

22:31

"Не хочемо бачити його": Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

22:14

Комбриг ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

21:40

Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

21:39

Життя зміниться на краще для чотирьох знаків зодіаку до кінця 2026 року

21:17

Звучить жахливо: як одним влучним словом замінити русизм "мне обидно"

20:50

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у ВишневомуФото

20:41

Росія може знищити чверть АЗС в Україні: тривожний прогноз нових обстрілів

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Реклама
19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти