Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

Всього за кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ.

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Помер Ліндсі Грем / Фото: Главред

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У США помер сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Грем був одним із головних прихильників підтримки України

Незадовго до смерті він відвідав Київ і зробив низку заяв

У США помер відомий американський політик, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем. Про смерть одного з найвпливовіших представників Республіканської партії повідомили ввечері на його офіційній сторінці в соціальній мережі X.

"Родина сенатора Грема дякує за молитви в цей важкий час і просить дотримуватися конфіденційності в цей неймовірно складний період", - йдеться в офіційній заяві. відео дня

Ліндсі Грем понад два десятиліття залишався одним із найвідоміших американських політиків і обіймав ключові посади у сферах зовнішньої політики, національної безпеки та підтримки України. Протягом років повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово висловлювався з жорсткими заявами на адресу Кремля, закликав посилювати санкції проти Москви та розширювати військову допомогу Києву.

Хто такий Ліндсі Грем

Ліндсі Грем вперше був обраний до Сенату США у 2002 році. За роки роботи він став одним із найвпливовіших представників Республіканської партії у сфері оборони та міжнародної політики.

У нинішньому складі Сенату він очолював бюджетний комітет і вважався одним із найближчих союзників президента США Дональда Трампа.

Незважаючи на приналежність до Республіканської партії, Грем неодноразово виступав за збереження активної ролі США в міжнародній політиці та підтримував союзників Вашингтона, зокрема Україну.

Останній візит Грема до Києва

Всього за кілька днів до смерті сенатор відвідав Київ, де зустрівся з українськими журналістами та зробив низку гучних заяв.

За його словами, президент США Дональд Трамп став значно прихильніше ставитися до України після того, як побачив успіхи української армії на полі бою.

"Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну серед переможців. Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження. Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск", - заявив сенатор.

Особливо, за словами Грема, американського президента вразили сучасні українські технології та ефективність застосування безпілотників.

Ліндсі Грем / Фото: Прес-служба SkyFall

Що Ліндсі Грем говорив про війну в Україні

Одним із останніх публічних виступів сенатора став брифінг у Києві 10 липня.

Тоді він висловив упевненість, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для завершення війни.

"Ми переживаємо тут унікальний момент. У найближчі місяці, якщо ми все зробимо правильно - підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, - ми зможемо покласти край цій війні", - сказав Грем.

Він наголошував на необхідності збільшити постачання Україні ракет-перехоплювачів, сучасних технологій та іншого озброєння, яке дозволить ефективніше відбивати російські атаки.

Крім того, сенатор вважав, що необхідно посилити тиск на держави, які продовжують співпрацювати з Росією.

На його думку, чим швидше Китай та інші країни усвідомлять ціну підтримки Кремля, тим швидше закінчиться війна.

Що Грем говорив про Путіна

Ліндсі Грем протягом багатьох років залишався одним із найпослідовніших критиків російського диктатора Володимира Путіна.

Він неодноразово заявляв, що Кремль розуміє виключно мову сили, а тому США та їхні союзники повинні посилювати санкційний тиск.

Особливу увагу сенатор приділяв своєму законопроекту про масштабні санкції проти Росії.

За його словами, документ було розроблено таким чином, щоб змусити найбільших покупців російської нафти та газу шукати альтернативні джерела поставок.

Грем наголошував, що економічний тиск здатний значно прискорити закінчення війни.

"Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше таким країнам, як Китай, стане ясно, що допомога Путіну можлива лише ціною певних витрат, тим швидше закінчиться ця війна", - заявляв американський політик.

Він також зазначав, що шлях до завершення війни багато в чому пролягає через Пекін, оскільки саме позиція Китаю здатна істотно вплинути на можливості Кремля продовжувати бойові дії.

Чому Грем називав допомогу Україні вигідною для США

Однією з найвідоміших заяв сенатора стали його слова, сказані під час візиту до Києва у 2023 році.

Тоді він заявив, що підтримка України відповідає національним інтересам США, оскільки дозволяє послаблювати російську армію без участі американських військовослужбовців.

Пізніше ці слова широко цитували як прихильники, так і критики американської допомоги Україні.

У 2024 році під впливом Дональда Трампа Грем підтримав ідею надання фінансової допомоги Україні у форматі позики, а не безоплатних виплат.

На його думку, така модель дозволяла зберегти підтримку Києва й водночас враховувати інтереси американських платників податків.

Грем про корисні копалини України

Сенатор неодноразово говорив не тільки про військове, а й про економічне значення України для західних країн.

За його словами, Україна володіє найбільшими запасами критично важливих мінералів, які мають стратегічне значення для світової економіки.

"В Україні є запаси критично важливих мінералів на суму 10–12 трильйонів доларів. Якщо ми допоможемо Україні зараз, вона може стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли. Ці корисні копалини можуть бути використані Україною та Заходом, а не віддані Путіну та Китаю", - говорив Грем.

Він вважав, що збереження незалежності України важливе не лише з точки зору безпеки Європи, а й для майбутнього технологічного розвитку західних держав.

Реакція Дональда Трампа на смерть сенатора

Президент США Дональд Трамп одним із перших відреагував на звістку про смерть Ліндсі Грема.

У своїй соціальній мережі Truth Social він назвав сенатора справжнім патріотом Америки та однією з найкращих людей, яких йому довелося знати.

"Сенатор Ліндсі Грем був одним із найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав. Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Лінді буде дуже бракувати", - написав Трамп.

Чим запам’ятається Ліндсі Грем

За понад двадцять років роботи в Сенаті Ліндсі Грем став одним із найвпливовіших американських політиків у сфері зовнішньої політики та оборони.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він став одним із найактивніших прихильників підтримки Києва в Конгресі США. Сенатор регулярно відвідував Україну, зустрічався з українським керівництвом, виступав за постачання сучасного озброєння, посилення санкцій проти Росії та розширення міжнародної коаліції на підтримку України.

Його останні заяви були присвячені саме перспективам завершення війни. Грем висловлював упевненість, що за умови збереження міжнародної підтримки Україна зможе посилити тиск на Росію та наблизити закінчення бойових дій.

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Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955 р., Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових усунути президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

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