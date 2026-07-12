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В "Укроборонпромі" звільнили керівників після вибухів у Вишневому - що відомо

Інна Ковенько
12 липня 2026, 17:54
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Попереднє розслідування встановило, що вони порушили закон і правила безпечного зберігання боєприпасів.
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В "Укроборонпромі" звільнили керівників після вибухів у Вишневому / Колаж: Главред, фото: ОВА, скриншот

Коротко:

  • Після вибухів у Вишневому звільнили керівників двох підприємств
  • Вони порушили закон і правила безпечного зберігання боєприпасів
  • На підприємствах проводять перевірки безпеки

Керівників двох державних підприємств звільнили після обстрілу Вишневого на Київщині.

Причиною стали порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, виявлені під час попереднього розслідування. Про це повідомило АТ "Українська оборонна промисловість".

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У компанії зазначили, що також звільнили інших посадовців, чиї дії могли призвести до тяжких наслідків. Усі винні, крім звільнення нестимуть і кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

"АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи", - зазначили в компанії.

Крім того, на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо безпечного зберігання та поводження із засобами ураження.

Вибухи у Вишневому - останні новини

Як писав раніше Главред, встановлено перших причетних до трагедії у Вишневому, де після удару російських ракет по складах зі зброєю стався вибух і пожежа. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що об'єкт у Вишневому на Київщині, де 6 липня сталася повторна детонація після російського удару, не належить до сфери управління Збройних сил України. Речник Генштабу Дмитро Лиховій наголосив, що чинним залишається наказ Головнокомандувача, який забороняє розміщувати склади боєприпасів поблизу житлової забудови.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Києву та області загинули 22 людини, майже 90 поранені. Найскладніша ситуація - у Вишневому, де після атаки сталася вторинна детонація. Зеленський доручив СБУ та розвідці з'ясувати причини вибуху.

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Про джерело: Укроборонпром

Укроборонпром - акціонерне товариство "Укроборонпром", у межах якого об'єднані українські підприємства оборонно-промислового комплексу. Управляється державою.

У складі Укроборонпром велика кількість підприємств, 21 з них - на території окупованих Криму і Донбасу.

Укроборонпром - це підприємство стратегічного значення для економіки та безпеки України, пише Вікіпедія.

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