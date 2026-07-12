Процеси розпочато: аналітик розповів, як будуть усувати Путіна

Російський диктатор розглядає війну як єдиний спосіб зберегти існуючу систему влади.

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аналітик розповів, як збираються усунути Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне із заяви:

Денисенко вважає, що процеси проти Путіна вже розпочалися

Поки що потенціалу для його усунення всередині РФ немає

Путін, на думку експерта, став проблемою для всіх

Російський диктатор Володимир Путін опинився в ситуації, коли стає проблемою не тільки для Заходу, а й для власного оточення.

При цьому всередині Кремля вже запущено процеси, які з часом можуть прискоритися, хоча передумов для негайного усунення глави РФ поки що немає. Таку думку висловив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.

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За словами експерта, після президентських виборів 2024 року вся політична система Росії фактично була побудована навколо однієї ідеї - максимально тривалого збереження влади Володимиром Путіним.

"Коли ми аналізуємо дії Путіна, ми маємо розуміти одну річ: національна ідея Росії з 2024 року зводиться до формули: Путін має жити якомога довше й якомога комфортніше та померти в кріслі президента якомога пізніше", - зазначив Денисенко.

На його думку, саме тому російський диктатор сприймає війну як єдиний спосіб зберегти існуючу систему влади.

Експерт вважає, що після заколоту керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Путін остаточно переконався в лояльності російської еліти.

"Після бунту Пригожина Путін зрозумів одну важливу річ: еліти бояться його настільки, що готові миритися з чим завгодно", - заявив аналітик.

За словами Денисенка, нинішня модель управління в Росії побудована таким чином, щоб максимально ускладнити будь-які спроби палацового перевороту.

Він стверджує, що ключову роль у забезпеченні безпеки Путіна сьогодні відіграють Федеральна служба охорони Російської Федерації та Федеральна служба безпеки Російської Федерації.

При цьому, як вважає експерт, всередині ФСБ Кремль свідомо підтримує конкуренцію між кількома впливовими групами.

За словами Денисенка, йдеться про вертикалі, пов’язані з Олександром Бортніковим, Сергієм Корольовим та Олексієм Ткачовим, які контролюють одне одного та регулярно доповідають президенту про дії конкурентів.

Така система, на думку аналітика, суттєво знижує ймовірність успішного перевороту всередині російської влади.

Однак експерт вважає, що поступово ситуація змінюється.

"Ситуація складається так, що Путін стає проблемою для всіх: для внутрішніх еліт, для партнерів, включаючи Китай. І Путін стає проблемою для США та ЄС, які не можуть йому нічого протиставити", - зазначив Денисенко.

При цьому він підкреслив, що наразі жодна зі сторін поки що не має достатнього потенціалу для усунення російського лідера.

Проте аналітик переконаний, що процеси всередині російської еліти вже розпочалися.

"Зараз ніхто не має потенціалу, щоб усунути його. Але така ситуація не може тривати вічно. Процеси запущені, і вони мають усі шанси почати рухатися прискореними темпами", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко зробив важливу заяву щодо можливих внутрішніх процесів навколо Кремля. Він підкреслив, що переговори Зеленського та Путіна можуть радикально змінити баланс впливу між елітами та прискорити вже запущені процеси у владних колах, якщо міжнародна динаміка складатиметься відповідним чином. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що політолог Майкл Накі під час аналітичного матеріалу про виборчу кампанію заявив про зростаючий тиск на владу та ризики для легітимності. За його словами, випробування для Кремля здатне виявити глибинні розколи та прискорити зміну пріоритетів серед еліт, що безпосередньо співпадає з оцінками Денисенка.

Як раніше повідомляв "Главред", президент Володимир Зеленський висловив надію на підтримку мирних ініціатив у оточенні російського лідера. Зеленський звернув увагу на складну ситуацію з підтримкою оточення Путіна та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974 р., Київ) - журналіст, керівник аналітичного центру "Ділова Столиця", народний депутат України VIII скликання. У 1997 році закінчив Київський університет імені Т. Шевченка за спеціальністю "українська мова та література", у 1998 році - факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича), співзасновник "Еспресо TV", співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "Політики не брешуть", - пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020–2023). З вересня 2023 року по теперішній час - радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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