Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

Війська РФ можуть готувати резерви для наступу на Чернігівському напрямку за умови домовленостей із Лукашенком.

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Росія може відкрити новий фронт проти України / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, 148 бригада

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РФ після виборів до Держдуми може відкрити новий фронт проти України

Одним із можливих напрямків є Чернігівщина

У разі розширення фронту Україні може знадобитися залучення додаткових ресурсів для оборони

Після виборів до Держдуми, які відбудуться вже восени цього року, Росія може спробувати відкрити новий фронт проти України.

Одним із можливих напрямків є Чернігівщина. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України Роман Костенко в ефірі Київ 24.

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У Верховній Раді попереджають, що якщо Росія сформує достатні резерви, Збройним силам України може не вистачити сил для одночасної оборони кількох напрямків.

"Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони", - сказав він.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу на Чернігівщині - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська не відмовилися від намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону.

За його словами, у Чернігівській області можливе пожвавлення дій противника наразі обмежуватиметься переважно прикордонною смугою і проявлятиметься у вигляді поодиноких рейдів або диверсійних акцій. Експерт також зазначив, що угруповання російських військ у Брянській області поки не має достатньої чисельності для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівщини.

"Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", - вказав він.

Війна Росії проти України - ситуація на фронті

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним.

Главред раніше писав, що російська армія продовжує активні наступальні дії на Лиманському напрямку, незважаючи на значні втрати особового складу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він також повідомляв, що російські війська на Харківщині змінили тактику. Він пояснив, що ставка на малі групи стала причиною зниження застосування бронетехніки. За його словами, на окремих відтинках ворогу вдалося проникнути через державний кордон і тривають бої у Граневі та Козачій Лопані.

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Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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