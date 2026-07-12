Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

Інна Ковенько
12 липня 2026, 15:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Війська РФ можуть готувати резерви для наступу на Чернігівському напрямку за умови домовленостей із Лукашенком.
Росія може відкрити новий фронт проти України
Росія може відкрити новий фронт проти України / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, 148 бригада

Головне:

  • РФ після виборів до Держдуми може відкрити новий фронт проти України
  • Одним із можливих напрямків є Чернігівщина
  • У разі розширення фронту Україні може знадобитися залучення додаткових ресурсів для оборони

Після виборів до Держдуми, які відбудуться вже восени цього року, Росія може спробувати відкрити новий фронт проти України.

Одним із можливих напрямків є Чернігівщина. Про це повідомив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник служби безпеки України Роман Костенко в ефірі Київ 24.

відео дня

У Верховній Раді попереджають, що якщо Росія сформує достатні резерви, Збройним силам України може не вистачити сил для одночасної оборони кількох напрямків.

"Якщо вони відкриють Чернігівський фронт, а не дай Боже ще домовляться з Білоруссю, то тих сил і засобів, які ми маємо зараз, буде далеко недостатньо. У такому разі Україні доведеться шукати додаткові ресурси для оборони", - сказав він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу на Чернігівщині - думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська не відмовилися від намірів розширити так звану "зону безпеки" вздовж українського кордону.

За його словами, у Чернігівській області можливе пожвавлення дій противника наразі обмежуватиметься переважно прикордонною смугою і проявлятиметься у вигляді поодиноких рейдів або диверсійних акцій. Експерт також зазначив, що угруповання російських військ у Брянській області поки не має достатньої чисельності для створення серйозної загрози безпосередньо для Чернігівщини.

"Водночас за станом цього угруповання необхідно постійно спостерігати, адже поки що воно не є достатньо боєздатним для формування масштабної загрози", - вказав він.

Війна Росії проти України - ситуація на фронті

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявляв, що Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним.

Главред раніше писав, що російська армія продовжує активні наступальні дії на Лиманському напрямку, незважаючи на значні втрати особового складу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Він також повідомляв, що російські війська на Харківщині змінили тактику. Він пояснив, що ставка на малі групи стала причиною зниження застосування бронетехніки. За його словами, на окремих відтинках ворогу вдалося проникнути через державний кордон і тривають бої у Граневі та Козачій Лопані.

Читайте також:

Про персону: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Чернігівська область Роман Костенко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

15:53Війна
Останній шанс Путіна: Кремль готує удар по Європі – Independent

Останній шанс Путіна: Кремль готує удар по Європі – Independent

15:20Світ
Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

14:48Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

У популярного російського співака відмовили ноги

У популярного російського співака відмовили ноги

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з помідорами за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з помідорами за 51 с

Останні новини

16:43

Браслет за 83 тисячі у два роки: дружина Усика показала молодшу доньку

16:34

Чому вершкове масло вже не таке жовте, як за часів СРСР: причина вас здивує

16:28

Зірка фільмів "Поліцейська академія" та "Голий пістолет" помер у хоспісі

16:25

Удари вглиб РФ вразили Трампа: WSJ про різку зміну ставлення до України

16:02

Ідеально для всього: диво-маринад "1-2-3", який врятує літні заготівлі

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
15:53

Путін може відкрити новий фронт: нардеп назвав можливий напрямок

15:20

Останній шанс Путіна: Кремль готує удар по Європі – Independent

15:09

Життя стане набагато кращим: для кого 13 липня почнеться біла смуга в житті

15:05

Гроші самі йдуть до них: п’ять знаків зодіаку частіше за інших стають багатими

Реклама
15:01

Підлога пахнутиме свіжістю значно довше: що протрібно додати у воду для миття

14:48

Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

14:40

В Україні готується відставка прем'єра та перезапуск уряду: Зеленський розповів подробиці

14:13

Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки

14:11

РФ атакуватиме усе, що зможе: "Флеш" попередив про нову фазу війни та загрози

13:53

Навіщо ставити кавову гущу з содою в холодильник: незамінний лайфхак

13:47

"Ідуть малими групами": окупанти посилили тиск на Лиманському напрямку

13:42

Китайський гороскоп на завтра, 13 липня: Тиграм - поступки, Півням - пристрасті

13:27

Росія готує нову загрозу: Флеш пояснив, чому над Україною стало менше Шахедів

13:00

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

12:58

В Україну повертається комфортне тепло: якою буде погода на початку тижня

Реклама
12:56

Відкриті чи закриті вікна: що справді допоможе зберегти прохолоду в будинкуВідео

12:54

Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень: жінка у всьому звинувачує банк

12:16

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

12:14

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

12:04

Погода на другу половину літа — прикмети 13 липня, які точно збудуться

12:02

Яке церковне свято в Україні 13 липня: як правильно відсвяткувати

11:47

Долар дійде до психологічної позначки: яким буде курс валют з понеділка

11:08

Фінансовий гороскоп на 13–19 липня: Левам – терпіння, Дівам – баланс витрат

10:56

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

10:52

ППО України пропускає 92% балістики: ЗМІ назвали головну вразливість Києва

10:30

Любовний гороскоп на 13–19 липня: Тельцям – гармонія, Левам – підтримка

09:34

Тотальний блекаут у Криму: вибухи лунали одразу у кількох районах півострова

09:27

Помер сенатор США Ліндсі Грем: реакція України

08:40

Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: є загиблі

08:35

Бензину стане ще менше: дрони атакували стратегічний НПЗ Росії, деталіВідео

08:10

Що насправді вразили дрони СБУ в Росії: Копитько розкрив правдуПогляд

07:36

РФ атакувала Харків "Шахедами": пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

05:36

Гороскоп на завтра, 13 липня: Ракам - задоволення, Левам - зміни

04:44

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

04:16

Найкраща дружина за датою народження: психолог розповіла, хто вона

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з помідорами за 51 с

03:03

День ангела з 13 по 19 липня - хто святкуватиме іменини наступного тижня

01:46

Сенсаційне відкриття: сліди життя на Марсі можуть бути зовсім поруч

11 липня, субота
23:55

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

23:24

Про нескінченне прополювання можна забути: простий трюк позбавить ділянку від бур’янів

23:00

У популярного російського співака відмовили ноги

22:31

"Не хочемо бачити його": Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

22:14

Комбриг ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

21:40

Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

21:39

Життя зміниться на краще для чотирьох знаків зодіаку до кінця 2026 року

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти