700 кілометрів від фронту: Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Саратові

За тиждень Сили оборони уразили цілі на відстанях від 300 до 1200 кілометрів.

https://glavred.net/war/700-kilometrov-ot-fronta-zelenskiy-podtverdil-udar-po-npz-v-saratove-10769249.html Посилання скопійоване

Удар по НПЗ у Саратові / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне із заяви Зеленського:

Україна уразила НПЗ у Саратові за 700 км від фронту

Також були удари по цілях у Ростовському та Кіровському регіонах

У ніч на 31 травня українські військові застосували "далекобійні санкції" та уразили нафтопереробний завод у Саратові. Про це написав президент Володимир Зеленський.

За його словами, НПЗ знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

відео дня

"Важливий результат. Дякую! Також були ураження в Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі", - додав глава держави.

Він зауважив, що Сили оборони України виконують далекобійні завдання згідно із затвердженими пріоритетами плану.

"За цей тиждень також були досягнуті цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах на відстанях від 300 до 1200 кілометрів від нашого державного кордону України. Збройні Сили України, Служба безпеки України, наші розвідки – дякую", - підсумував Зеленський.

Повне відео дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Наслідки ударів по російських НПЗ

Фахівець з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що удари по російській нафтовій інфраструктурі дедалі сильніше впливають не лише на експортні можливості Кремля, а й на всю систему нафтовидобутку та переробки всередині країни.

"У разі посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі Росія втрачає можливість вивозити нафту за кордон і змушена переорієнтовувати її переробку всередині країни", - підкреслив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 31 травня Сили оборони завдали ударів по НПЗ, складу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області РФ, а також по командно-спостережному пункту російських окупантів у селі Бегоща Курської області РФ.

В ніч на 27 травня Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

21 травня у Сизрані Самарської області РФ місцеві жителі повідомляли, що після атаки дронів горить одна з установок переробки нафти на Сизранському НПЗ.

Читайте також:

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред