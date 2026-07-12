Тотальний блекаут у Криму: вибухи лунали одразу у кількох районах півострова

Відомо щонайменше про один приліт у районі залізничного вокзалу.

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Вибухи та відключення світла в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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У Криму лунали вибухи та працювала ППО

У Севастополі ввели обмеження на електропостачання

Частина окупованих територій також залишилася без світла

У ніч на 12 липня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. В Севастополі запровадили обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО. Про це пише Кримський вітер.

Зокрема, про вибухи повідомляли жителі Сімферополя. За їхніми словами, з інтервалом у кілька хвилин у місті пролунали щонайменше три потужні вибухи. Крім того, з'явилася інформація як мінімум про один приліт у районі залізничного вокзалу.

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Очевидці також говорили про стрілянину в районі Таврійської ТЕС. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас у Керчі зафіксовано два осередки займання, що підтверджується супутниковими знімками. Перша пожежа виникла в районі позицій російської ППО на горі Хроні біля Глазівки, а інша сталася в районі порту Камиш-Бурун.

Крім того, окупаційна влада заявила, що Севастополь зазнав атаки безпілотників. За їхніми даними, сили ППО та мобільні вогневі групи працювали в районах Північної сторони та Балаклави.

Стверджується, що було збито нібито чотири БПЛА, а інформація про постраждалих не надходила.

Масові відключення світла

Водночас партизанський рух АТЕШ повідомляв про масові відключення електроенергії на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, а також в окупованому Криму

"Світло зникло в Генічеську та Мелітополі. У Криму взагалі тотальний блекаут. У повній темряві зараз перебувають Сімферополь, Ялта, Керч, Феодосія, Алушта, Судак і Севастополь", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Удари ЗСУ змушують окупантів тікати з Криму

Військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії почала частково покидати Крим. На півдні півострова вже було помічено колони російської військової техніки, що рухалися на північ.

За його словами, логістична блокада, над якою продовжує працювати Україна, має вагому перевагу.

"ЗСУ не доведеться штурмувати Крим чи висаджувати морський десант. Силам оборони достатньо тримати півострів під щільним вогневим контролем і поступово знищувати розташовані там військові об'єкти", - підкреслив він.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи гриміли у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої зі світлом.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також гриміли вибухи. Попередньо, в місті був приліт на електропідстанцію ПС 110/10 кВ "Мийнаки", яка є важливим енергетичним вузлом.

У ніч на 7 липня Сили оборони уразили два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в Криму. Ці об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

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Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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