Ситуація загострюється: окупанти просунулися на ключовій ділянці фронту

Окупаційні війська мають нові просування на Запоріжжі.

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Окупанти просунулися на Запоріжжі / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Окупанти просунулися на Запоріжжі

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська просунулися на Запоріжжі.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у неділю, 12 липня.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Гуляйпільському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Залізничне Пологівського району Запорізької області.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Залізничного", - йдеться в повідомленні.

DeepState / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 7 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка та Чарівне.

У Генштабі додають, що загалом від початку доби 12 липня агресор 69 разів атакував позиції Сил оборони. Крім того, тривають артилерійські обстріли прикордонних районів.

У РФ планували влітку 2026 року блокувати Запоріжжя

Командування окупаційної армії РФ планувало в першій половині 2026 року підготувати плацдарм для наступу, а влітку окупанти сподівалися як мінімум блокувати Запоріжжя. Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис "WhiteRex" Капустін.

"Я дуже радий, що Російський добровольчий корпус зірвав плани окупантів. На початку зими багато говорили про новітню російську тактику просочування, коли групи буквально по двоє людей проникають через позиції Сил оборони України саме завдяки своїй невеликій чисельності. Вони йшли без рацій, підтримуючи зв’язок за допомогою системи Starlink", - розповів командир.

За його словами, на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, 10 липня аналітики DeepState показали свіжі мапи бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія РФ має територіальні успіхи в Донецькій та Харківській областях.

Нагадаємо, Збройні Сили України повністю звільнили селище Новохатське в Донецькій області від російських окупантів. Операцію провели спільними силами воїни 37 окремої бригади морської піхоти та бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Главред раніше писав, що Росія розглядає можливість наступу на Чернігівщину не лише з території Білорусі, а й власними силами з прикордонних районів - такий сценарій військові вважають навіть більш імовірним. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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