Немає грошей: стала відома неприваблива правда про принца Гаррі

У принца Гаррі знову виникли проблеми, але тепер уже з грошима.

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Меган Маркл і принц Гаррі приїхали до Лондона / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, instagram.com/aseverofficial

Коротко:

Що сталося з Гаррі

Чому навколо його поїздки до Англії стільки галасу

У принца Гаррі видався шокуючий тиждень - і тепер йому, можливо, доведеться покладатися на допомогу друзів, щоб оплатити мільйонні судові витрати.

Як повідомляє Page Six, поїздка Гаррі до Великої Британії цього тижня перетворилася на принизливий фарс, але в п’ятницю був і світлий момент: після кількох днів чуток і брифінгів від джерел у Сассексі та інсайдерів королівської родини Гаррі нарешті домігся свого і зустрівся з королем Чарльзом та королевою Каміллою разом зі своєю дружиною Меган Маркл та їхніми дітьми.

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Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

Нарешті Гаррі вирушив до Хайгроува, заміського маєтку свого батька, де Чарльз і Камілла вперше за чотири роки знову побачилися з дітьми.

Джерела в королівській родині Великої Британії описали минулий тиждень як "хаотичний" для герцога Сассекського, представники якого в понеділок вранці оголосили, що він прийняв запрошення зупинитися в Букінгемському палаці - однак незабаром палац публічно відкликав цю пропозицію.

Повідомлялося, що Гаррі особисто спілкувався зі співробітниками свого батька і спочатку, у суботу, сказав їм, що йому не потрібна кімната, а потім через кілька годин передумав. Палац заявив, що він пропустив встановлений ними термін.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Фінанси принца Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські витрачають близько 3 мільйонів доларів на рік на охорону, і, як повідомляє Page Six, у них є два іпотечні кредити на їхній будинок вартістю 14,5 мільйонів доларів у Монтесіто, Каліфорнія.

Вони втратили ексклюзивний контракт із Netflix на виробництво фільмів, але, як і раніше, мають право першого перегляду проєктів під своїм продюсерським лейблом Archewell. Станом на п’ятницю два фільми, які вони продюсують за мотивами популярних книг "Зустрінемося біля озера" та "Дата весілля", вже понад рік перебувають на стадії розробки.

Також у розробці перебуває їхній повнометражний фільм для Netflix, заснований на мемуарах майора британської армії Адама Джоуетта "Немає виходу: пронизлива правдива історія людей в облозі", хоча, як зазначило джерело в індустрії, цей проєкт було анонсовано лише в травні.

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Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов’язки, пов’язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неофіційним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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