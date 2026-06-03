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"Тушіть Пітер": Зеленський підтвердив удар по терміналу на батьківщині Путіна

Анна Ярославська
3 червня 2026, 10:07оновлено 3 червня, 11:27
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Президент оприлюднив подробиці ударів СБУ та ГУР по важливих об’єктах у країні-агресорі — РФ.
Горить
Горить "Петербурзький нафтовий термінал" / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Українські спецслужби успішно атакували цілі в Санкт-Петербурзі
  • Дрони пролетіли близько 1100 кілометрів до нафтового терміналу
  • Під удар потрапив військовий завод на території Тамбовської області

Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї.

"Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі були уражені важливі об'єкти на території Росії", – написав глава держави у Telegram.

відео дня

Серед уражених цілей – Петербурзький нафтовий термінал. Від державного кордону України до цього об'єкта російської нафтової галузі, що працює на війну, близько 1100 км.

"Також досягнуто суто військових цілей на Кронштадтській базі", – підкреслив Зеленський.

Ще однією ціллю українських військових стало підприємство в Тамбовському регіоні, залучене до виробництва російської зброї. Відстань від лінії фронту – близько 600 кілометрів.

"Дякую нашим воїнам за влучність. Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це потрібно для наближення миру", – додав Зеленський.

Дивіться відео - Пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі після атаки дронів:

Знімок екрана

У свою чергу, командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр" показав фото дрона, який атакував Петербурзький нафтовий термінал.

"Нафтовий термінал "Санкт-Петербург"- 20-та протягом тридцяти трьох діб, ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена Волелюбним Українським Птахом (у період з 01 травня по 03 червня)", - зазначив Бровді.

Дрон, який атакував нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі
Дрон, який атакував нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі / Фото: t.me/robert_magyar

Петербурзький нафтовий термінал — що про нього відомо

Як повідомляє газета "Комерсант", АТ "Петербурзький нафтовий термінал" — один з найбільших російських терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, сучасний спеціалізований перевантажувальний комплекс і найбільша на сьогоднішній день стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербурга.

На його території загальною площею 37 га розташовано 21 резервуар для зберігання світлих і темних нафтопродуктів. Пропускна здатність — 12,5 млн тонн на рік. Визнано підприємством, що має стратегічне значення для забезпечення безпеки РФ.

З 2000 року включено до реєстру суб'єктів природних монополій. За даними "СПАРК-Інтерфакс", виручка ПНТ за 2024 рік склала 8,6 млрд руб., прибуток — 5,8 млрд руб. У 2020 році було відвантажено 8,2 млн тонн нафтопродуктів.

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 червня в Мічурінську Тамбовської області РФ було атаковано дронами та загорівся завод "Прогрес", що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

У російському Санкт-Петербурзі після атаки дронів горить найбільший з нафтоперевалочних комплексів на північному заході Росії — АТ "Петербурзький нафтовий термінал". Атака сталася 3 червня, у день відкриття важливої для країни-агресора події — Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). На захід приїдуть, зокрема, іноземні бізнесмени, а також має виступити російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ невідомі дрони атакували один з найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ. На місці влучень спалахнула масштабна пожежа.

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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