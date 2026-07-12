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Росія готує нову загрозу: Флеш пояснив, чому над Україною стало менше Шахедів

Сергій Кущ
12 липня 2026, 13:27оновлено 12 липня, 14:26
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За його словами, масове поява нових безпілотників стане серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони.
Флеш, Дрон
Флеш, Дрон / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

Ключові тези

  • РФ переобладнує лінії під реактивні "Шахеди"
  • Їхнє масове застосування ускладнить роботу української ППО
  • Для їх перехоплення знадобиться більше дорогих західних ракет

Росія, ймовірно, скорочує випуск звичайних ударних безпілотників типу "Шахед", одночасно переобладнуючи виробничі лінії для масового виготовлення їхніх реактивних версій.

Про це в інтерв’ю Главреду розповів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

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За словами експерта, під час масованої атаки на Київ 8 липня Росія використовувала переважно саме реактивні безпілотники.

Бескрестнов зазначив, що зараз кількість звичайних "Шахедів", якими Росія щомісяця атакує Україну, помітно скоротилася.

"Зараз ми бачимо, що кількість "Шахедів", які щомісяця запускають по нас, зменшилася, причому досить суттєво. Я пов’язую це з переобладнанням ліній у Алабузі та Іжевську під реактивні "Шахеди". Тобто частково виробляються звичайні "Шахеди", а паралельно лінії перебудовуються під реактивні", - розповів експерт.

При цьому він вважає, що після завершення модернізації виробничих потужностей Росія зможе випускати реактивні дрони в обсягах, порівнянних зі звичайними.

"Я вважаю, що вони можуть виробляти стільки ж, скільки виробляли й звичайних "Шахедів". Адже з точки зору виробництва корпусу я не думаю, що там є якась принципова різниця", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, масова поява таких безпілотників стане серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони.

Експерт пояснив, що висока швидкість реактивних дронів значно знижує ефективність тих засобів, які сьогодні активно використовуються для боротьби зі звичайними "Шахедами".

"Це дійсно стане для нас проблемою, тому що швидкість вирішує багато чого. Ми розуміємо, що, наприклад, наші мобільні вогневі групи вже не зможуть працювати так само ефективно. І з вертольотів також буде важко працювати, тому що наздогнати "Шахед" на швидкості 400 км/год для вертольота буде неможливо", - підкреслив він.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Водночас Бескрестнов зазначив, що засоби для боротьби з реактивними безпілотниками існують.

За його словами, проти них зможуть ефективно діяти реактивна авіація, зенітні установки Gepard, автоматизовані турелі зі штучним інтелектом, а також сучасні ракетні комплекси західного виробництва.

Однак експерт попереджає, що застосування такого озброєння вимагатиме значно більших витрат дорогих ракет.

"Нам знадобиться багато таких ракет, а всі розуміють, що з іноземними ракетами є проблеми", - підсумував радник міністра оборони України.

Удари РФ по Україні 11 липня - що відомо

Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія атакувала Київ балістичною зброєю. В результаті ударів у кількох районах столиці виникли пожежі та пошкодження нежитлових будівель.

В результаті нічної атаки Росії на Київ постраждали 11 осіб, серед них - дитина. Президент Зеленський повідомив, що були пошкоджені житлові будинки, офіси та богословська семінарія.

Як повідомляв "Главред", 11 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще один 24-річний чоловік отримав осколкове поранення.

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Про персону: Бєскрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович із позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв’язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв’язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв’язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв’язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв’язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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