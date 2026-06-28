Тимчасова повірена у справах США завершує місію в Україні — що сталося

Коротко:
- Інформація про завершення роботи Джулі Девіс з'явилася ще наприкінці квітня
- Джулі Девіс завершує службу у зв’язку з виходом на пенсію
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершує свою дипломатичну місію. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України після зустрічі глави МЗС Андрія Сібіги з американською дипломаткою.
У відомстві зазначили, що Сібіга подякував Девіс за її особистий внесок у розвиток українсько-американського політичного діалогу та ефективну співпрацю у важливий для України період.
Інформація про завершення роботи Джулі Девіс з’явилася ще наприкінці квітня. Тоді Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що дипломатка нібито залишає посаду через розбіжності з президентом США Дональдом Трампом щодо підтримки України.
Втім, у Державному департаменті США ці повідомлення спростували.
Прес-секретар Держдепу Томмі Піготт заявив, що Девіс завершує службу у зв’язку з виходом на пенсію після 30 років дипломатичної кар’єри, а не через політичні розбіжності.
"Вона йде на пенсію після 30 років видатної кар’єри на дипломатичній службі. Вона з гордістю продовжуватиме просувати політику президента Трампа, доки офіційно не покине Київ у червні 2026 року та не піде на пенсію з Держдепартаменту", — сказав Піготт.
Позиція Трампа щодо України — останні новини
Як писав Главред, після саміту G7 у Франції президент США Дональд Трамп заявив, що очікує змін у питанні російсько-української війни найближчим часом, а також висловив переконання, що й Київ, і Москва прагнуть знайти шлях до припинення бойових дій, хоча поки що не бачать механізму для цього.
Як пише Politico, Трамп, ймовірно, готовий посилити тиск на Кремль з метою припинення війни в Україні. Глава Білого дому також потребує допомоги союзників для стабілізації рамкової угоди про припинення вогню з Іраном. Зазначається, що контури угоди починають вимальовуватися.
Дональд Трамп на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та припустив можливість перегляду раніше обговорюваних домовленостей, пов’язаних з Анкориджем. Як повідомляє Axios, двоє чиновників, які були присутні на зустрічі, зазначили, що американський лідер висловив невдоволення діями Володимира Путіна і дав зрозуміти, що може відмовитися від так званих "анкоріджських домовленостей".
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Про особу: Джулі Девіс
Джулі Девіс — американська дипломатка вищого рангу, яка з травня 2025 року по червень 2026 року обіймала посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні, замінивши на цій посаді Бріджит Брінк.
Має ступінь бакалавра Університету Північної Кароліни та ступінь магістра Принстонського університету.
Джулі Девіс має понад 30-річний досвід роботи в Державному департаменті США. Вона спеціалізується на країнах Східної Європи та питаннях безпеки.
Наприкінці червня 2026 року вона офіційно завершила свою дипломатичну місію в Києві.
З лютого 2023 року паралельно обіймає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла США на Кіпрі.
У період з 2020 по 2022 рік працювала спеціальним посланником і послом США в Білорусі, ставши першим американським послом у цій країні з 2008 року.
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