Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

Ви дізнаєтеся:
- Який рівень магнітної бурі у неділю
- Коли закінчиться магнітна буря
У неділю, 12 липня, Землю накрила магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.
К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5 балів та відповідає рівню G1.
Очікується, що у понеділок, 13 липня, потужність магнітної бурі впаде та складатиме 3,3 бали, що відповідає зеленому рівню.
Водночас 14 липня шторм послабне ще більше, а сонячна активність впаде до К-індексу 2.
Варто додати, що за даними meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", - йдеться у повідомленні.
Крім того, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та один спалах класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Водночас ймовірність великого геомагнітного шторму складає 1%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 30%. Також зараз на Сонці помічено 40 сонячних плям.
Вплив магнітних бур на людей
Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:
- головний біль;
- запаморочення;
- зниження або підвищення артеріального тиску;
- погіршення настрою;
- тривожність;
- порушення сну;
- загальну слабкість та втому.
Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.
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Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
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