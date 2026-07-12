Землю накрила сильна магнітна буря: коли вщухне геомагнітний шторм

Магнітна буря може впливати на метеозалежних людей.

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Календар магнітних бур / фото: ua.depositphotos.com

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Який рівень магнітної бурі у неділю

Коли закінчиться магнітна буря

У неділю, 12 липня, Землю накрила магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5 балів та відповідає рівню G1.

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Очікується, що у понеділок, 13 липня, потужність магнітної бурі впаде та складатиме 3,3 бали, що відповідає зеленому рівню.

Водночас 14 липня шторм послабне ще більше, а сонячна активність впаде до К-індексу 2.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися два спалахи класу В та один спалах класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Очікується, що геомагнітне поле буде від спокійного до незначного штормового рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Водночас ймовірність великого геомагнітного шторму складає 1%, а ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 30%. Також зараз на Сонці помічено 40 сонячних плям.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

Як допомогти своєму організму при метеозалежності / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

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