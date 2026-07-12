Останній шанс Путіна: Кремль готує удар по Європі – Independent

Незважаючи на масштабні повітряні атаки Росії, українським силам поки що вдається загалом утримувати лінію фронту.

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Кремль готує удар по Європі – Independent / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кремль вірить, що до вересня зберігається своєрідне "вікно можливостей"

Якщо Путін не здобуде перемогу, війна все одно не закінчиться

У найближчі два місяці російське керівництво може розглядати ситуацію як останній шанс змінити хід війни на свою користь, одночасно нарощуючи активність за межами України. Таку думку висловив військовий оглядач The Independent Роберт Фокс.

За його оцінкою, попри масовані повітряні атаки Росії, українським силам поки що вдається загалом утримувати лінію фронту. При цьому заяви російського диктатора Володимира Путіна про швидке захоплення всієї Донецької області після можливого взяття Костянтинівки, як вважає автор, не відповідають реальній ситуації на полі бою. Він зазначає, що подібні оцінки лунають і з боку деяких російських військових блогерів.

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На цьому тлі Фокс виділяє три фактори, які, на його думку, свідчать про посилення тиску Москви на європейські країни.

Першою ознакою автор називає впевненість Кремля в тому, що до вересня зберігається своєрідне "вікно можливостей". На думку оглядача, такий настрій може бути пов’язаний із розбіжностями всередині НАТО, неоднозначними заявами президента США Дональда Трампа, напруженою ситуацією на Близькому Сході, а також із виснаженням української системи протиповітряної оборони.

Другим фактором, як зазначається в статті, є активізація російської інформаційної кампанії в Європі. За словами Фокса, Москва поширює звинувачення на адресу країн Балтії, стверджуючи, що вони нібито допомагають Україні в організації атак безпілотниками на територію Росії. Зокрема, за останній тиждень офіційні представники російської влади публічно заявляли про нібито залучення Латвії до конфлікту на боці України.

Ще однією ознакою автор вважає зростання військової активності Росії поблизу сил НАТО. Він нагадує про інцидент у Норвезькому морі, коли російський розвідувальний літак Ту-95 наблизився до корабельної групи Альянсу, до складу якої входив британський авіаносець HMS Prince of Wales. За даними видання, літак скинув близько двох десятків гідроакустичних буїв, після чого був перехоплений британськими винищувачами F-35.

За словами автора, цей маневр був демонстративним і навіть дещо дитячим, однак мав конкретну мету.

"Навіть якби буї працювали лише кілька хвилин, вони могли б допомогти визначити, які саме підводні човни супроводу НАТО перебувають у цьому районі", - заявив він.

Фокс також підкреслив, що останнім часом російські підводні човни – як пілотовані, так і безпілотні – дедалі активніше діють у Північному та Ірландському морях, а також у Ла-Манші, відстежуючи паливні трубопроводи та підводні кабелі зв’язку. За його словами, "відчуття того, що війна поступово виходить за межі України й поширюється на весь регіон, лише посилюється".

Якщо Путін не здобуде перемогу, війна все одно не закінчиться

Третя ознака ймовірного нападу на Європу, на думку автора, - значне погіршення ситуації в самій Росії, де, як відомо, економіка переживає далеко не найкращі часи. Йдеться про черги за паливом, перебої з інтернетом та мобільним зв’язком. Крім того, окупований Росією Крим переживає гострий дефіцит палива та води.

Однак, пише оглядач, якщо спроба здобути хоча б якусь перемогу для Путіна провалиться, це не означатиме закінчення війни.

"Росія вже функціонує як військова економіка, а Путін став її військовим лідером. Мир не входить у його уявлення про власне політичне виживання", - йдеться у повідомленні.

На думку автора, якщо війна триватиме взимку, російському диктатору доведеться вдатися до ще більш ризикованих кроків. Найімовірніше, він оголосить часткову або повну мобілізацію, щоб набрати не менше 500 тисяч нових військовослужбовців. Майже напевно це супроводжуватиметься введенням повного воєнного стану.

"У такому разі про власну протиповітряну оборону доведеться серйозно задуматися не тільки Києву та його балтійським сусідам. Це торкнеться всіх європейських союзників по НАТО, включаючи Велику Британію", – йдеться у статті.

За словами автора, країнам доведеться переглянути власну систему захисту території та морських кордонів.

Інфографіка: Главред

Експерт оцінив можливі цілі Москви у відносинах з НАТО

Екс-дипломат Росії Борис Бондарєв висловив думку, що російське керівництво може бути зацікавлене у перевірці стійкості та згуртованості Північноатлантичного альянсу. За його словами, одним із можливих напрямків такої стратегії може стати спроба посилити існуючі суперечності між державами-членами НАТО та послабити їхню єдину позицію.

На думку експерта, зниження рівня внутрішньої єдності Альянсу може створити додаткові ризики для європейської безпеки. У разі ослаблення механізмів колективного захисту окремим країнам Європи довелося б більшою мірою покладатися на власні ресурси для забезпечення безпеки та шукати нові формати взаємодії з іншими державами, зокрема з Росією.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсек Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не лише українські території.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підштовхнути Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про джерело: The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу, 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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