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Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо "Резерв+" не працює

Юрій Берендій
27 червня 2026, 19:38
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Паперовий витяг із "Резерв+" може вберегти від неприємностей під час перевірки документів. Адвокатка пояснила, чому його варто регулярно оновлювати.
Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо
Адвокатка пояснила, що мають носити з собою чоловіки якщо "Резерв+" не працює / Колаж: Главред, фото: Львівський обласний ТЦК та СП

Про що сказала Катерина Аніщенко:

  • Юристка радить носити паперову копію витягу з "Резерв+"
  • Паперове підтвердження варто оновлювати щотижня або щодня

Військовозобов'язаним українцям варто заздалегідь підготуватися до ситуацій, коли мобільний застосунок "Резерв+" не працює через технічні збої або відсутність зв'язку. Відсутність можливості показати актуальні військово-облікові дані під час перевірки документів може мати серйозні наслідки, аж до доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі ТСН.ua.

Одним із найпростіших способів уникнути проблем під час перевірки документів є завчасна підготовка паперового підтвердження військово-облікових даних. Саме на цьому, за словами юристки, не варто економити час.

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"Однозначно треба мати при собі паперову копію витягу з додатка "Резерв+". Таку копію важливо оновлювати хоча б раз на тиждень. А в ідеалі копія повинна бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з’явилося", — зазначила Аніщенко.

Водночас адвокатка звернула увагу, що підтвердження військового обліку може здійснюватися не лише через застосунок. За її словами, багато залежить від того, які документи є у чоловіка та наскільки актуальні відомості вони містять.

Вона пояснила, що під час перевірки разом із паспортом або іншим документом, який посвідчує особу, може використовуватися паперовий військовий квиток, якщо інформація в ньому відповідає дійсності. Також, за словами юристки, паперовий витяг із "Резерв+" у багатьох випадках є достатнім документом для підтвердження актуального статусу військовозобов'язаного.

Інакше доставлять до ТЦК: що мають носити з собою чоловіки, якщо
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Окрему увагу Катерина Аніщенко звернула на випадки, коли інформація у перевіряючих не збігається з даними, які бачить власник акаунта в застосунку. Такі ситуації, за її словами, вже траплялися на практиці.

"Останньому повідомили, що він начебто перебуває у розшуку, але у "Резерв+" розшуку не було. Чоловік, у якого перевіряли документи, попрохав показати йому інформацію із планшета. Але уточнив, що вимагає того, щоб бодікамера була увімкнена", — розповіла адвокатка.

Юристка наголошує, що законодавство не передбачає розбіжностей між інформацією в державних базах та застосунку. Однак реальна практика, за її словами, свідчить, що подібні ситуації все ж виникають.

У разі, якщо під час перевірки "Резерв+" не відкривається, а паперового витягу при собі немає, правоохоронці можуть вдатися до додаткових дій.

"З теоретичної точки зору, згідно закону, інформація у перевіряючих та в "Резерв+" військовозобов’язаного відрізнятись не може, але практика свідчить про протилежне. Якщо "Резерв+" у військовозобов’язаного не відкривається та якщо немає паперової копії, то поліцейський має право доставити такого чоловіка до ТЦК для з’ясування обставин. Такі випадки доставки до ТЦК непоодинокі", — наголосила Аніщенко.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Чи можуть передати функції ТЦК та СП поліції - коментар начальника Генштабу ЗСУ

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов висловився проти передачі частини повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Національній поліції. В інтерв'ю LIGA.net він наголосив, що українське законодавство чітко розмежовує повноваження, завдання та обов'язки всіх органів, залучених до процесу мобілізації. Кожна структура виконує власні функції, визначені законом.

Гнатов пояснив, що ТЦК та СП займаються веденням військового обліку, оповіщенням військовозобов'язаних і організацією призову на військову службу. Натомість Національна поліція виконує правоохоронні функції та діє виключно в межах своїх законних повноважень.

"Як Національна поліція, наприклад, може вести військовий облік чи організовувати оповіщення громадян? Це просто абсурдно. Тому функції чітко розмежовані, і кожен орган має виконувати свої завдання відповідно до законодавства України", - підсумував він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив про початок змін у підходах до мобілізації. Реформа в два етапи стосуватиметься перш за все грошового забезпечення та подальших змін у системі мобілізації. За його словами, перший етап має розпочатися в червні і торкнутися питань грошового забезпечення та контрактної моделі служби.

Керуючий партнер юридичної компанії Нікіта Муренко прокоментував, кого зачеплять нові правила мобілізації. Нові правила мобілізації передбачають зміну порогів для бронювання працівників та уточнення критеріїв критичності підприємств. У матеріалі повідомляється, що планується збільшення порогу середньої зарплати для бронювання з 2,5 до трьох мінімальних зарплат для більшості підприємств.

Заступник міністра оборони Мстислав Банік інформував про підготовку оновлених підходів до комплектування війська та роботи ТЦК. Підвищення вимог до бронювання включає нові пороги середньої зарплати та перегляд правил щодо працівників на сумісництві. Зазначено, що для більшості компаній поріг становитиме 25 941 грн, а для прифронтових територій — 21 618 грн.

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Про персону: Катерина Аніщенко

Катерина Аніщенко - адвокат, заступниця голови військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України. Працює в юридичній компанії "Riyako&partners".

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