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ППО України пропускає 92% балістики: ЗМІ назвали головну вразливість Києва

Віталій Кірсанов
12 липня 2026, 10:52
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Під час атаки 6 липня українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.
ППО України пропускає 92 % балістичних ракет
ППО України пропускає 92% балістичних ракет / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • У липні з 53 випущених балістичних ракет по Києву 49 досягли своїх цілей
  • За останній тиждень РФ застосувала проти України близько 2200 ударних дронів

Незважаючи на значні успіхи України у створенні сучасного та відносно недорогого озброєння, насамперед різних типів безпілотників, система протиповітряної оборони країни, як і раніше, зазнає серйозних труднощів із перехопленням російських балістичних ракет. Про це повідомляє іспанське видання El País.

За даними газети, під час двох масштабних атак на Київ, що відбулися 2 та 6 липня, із 53 випущених балістичних ракет 49 досягли своїх цілей. Таким чином, ефективність російських ударів перевищила 92%. Зокрема, під час атаки 6 липня українським силам ППО не вдалося перехопити жодну з 29 балістичних ракет.

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Видання також зазначає, що за останній тиждень Росія застосувала проти України близько 2200 ударних безпілотників, понад 1730 керованих авіабомб і 106 ракет різних типів. При цьому українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність у боротьбі з дронами, знищуючи приблизно 90% таких цілей.

Водночас, підкреслює El País, дефіцит засобів протиракетної оборони, що зберігається, залишається однією з ключових проблем української системи ППО, особливо в умовах триваючих ударів балістичними ракетами.

"Опитані експерти вважають, що цей недолік неможливо подолати в короткостроковій перспективі, особливо через труднощі з придбанням американської системи ППО Patriot, основного засобу протидії балістичним ракетам", - йдеться в статті.

Київ насамперед зацікавлений у варіантах PAC-2 та PAC-3. Кожен перехоплювач PAC-3, який вважається найбільш придатним для перехоплення балістичних ракет, коштує близько 4 мільйонів доларів, а повна пускова батарея оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів. Окрім вартості, проблемою є також високий світовий попит на ці системи.

"Найбільша проблема зараз – це війна з Іраном, для якої використовується велика кількість цих ракет Patriot… Американська промисловість не в змозі виробляти достатню кількість для поповнення цих запасів, і, більше того, Україна не входить до числа її пріоритетів", – каже директор Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, навіть якщо технології виробництва Patriot будуть передані Києву, то в кращому разі знадобиться шість місяців, щоб Україна змогла отримати подібну зброю.

У будь-якому разі, він вважає, що "реальне рішення" полягає не лише в наданні таких перехоплювачів, а й у постачанні ракет великої дальності, таких як Tomahawk, або аналогічної зброї, здатної позбавити Росію можливості здійснювати масовані атаки.

Європа мало що може зробити

За словами Крістіана Д. Вільянуеви, редактора військово-політичного журналу Ejércitos, виробництво Patriot здійснюється в обсягах, значно менших, ніж потрібно наразі в умовах війни.

"Незалежно від того, скільки грошей Європа хоче вкласти через PURL, ракети Patriot виробляються тими темпами, якими вони виробляються", - пояснює Вільянуева.

Він також підкреслює, що проблема полягає не лише в самій ракеті та поточному попиті на неї, а й у всій системі, яка її підтримує: радарах, транспортних засобах, пускових батареях, ліцензіях, виробничих лініях тощо. Зрештою, незважаючи на тиск з боку Брюсселя чи НАТО, все залежить від схвалення Трампа, а це означає, що

"Європа мало що може зробити", - підсумовує він.

У будь-якому разі, додає редактор Ejércitos, процес залежить від таких факторів, як експортні правила США та вимоги до ліцензування, і навіть від присутності українських фахівців на американській землі. Коротше кажучи, це займе "багато місяців", прогнозує він.

Що, крім балістики, Україні складно збивати

"Главред" писав, що, за словами радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, Україна збиває під час атак Росії понад 90% "Шахедів". Але ця статистика може змінитися в гірший бік, якщо РФ збільшуватиме кількість реактивних дронів.

Ворог намагатиметься атакувати Україну дедалі більшою кількістю реактивних БПЛА, оскільки розуміє, що Сили оборони поки що не мають достатньої кількості перехоплювачів, здатних протистояти таким "Шахедам".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в ніч на 11 липня Росія атакувала столицю України. Близько 03:41 було оголошено ракетну тривогу, а через кілька хвилин міська влада заявила про атаку із застосуванням балістичної зброї.

У Києві в результаті нічної атаки країни-агресора Росії поранено 11 осіб, серед них - дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі. У столиці пошкоджено житлові будинки, офіси, богословську семінарію. На місцях працюють оперативні служби.

Мер Києва Віталій Кличко 6 липня повідомив про балістичні удари та серію потужних вибухів у Києві. По Києву та передмістях за короткий проміжок часу ворог випустив ракети комплексів "Іскандер", "Циркон" та С-400.

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Про джерело: El País

El País - щоденна газета з найбільшим тиражем в Іспанії. El País є однією з трьох основних іспанських національних газет (разом із "El Mundo" та "ABC"). Газета El País, офіс якої розташований у Мадриді, належить іспанському медіаконгломерату PRISA. Газета заснована 4 травня 1976 року. Головний редактор - Хав’єр Морено, пише Вікіпедія.

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