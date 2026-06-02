РФ здригалася від потужних вибухів: де були влучання та масштабні пожежі

Інна Ковенько
2 червня 2026, 09:40
Ільський НПЗ опинявся під атакою невідомих дронів щонайменше 16 різів від початку повномасштабної війни.
Атака на Ільський НПЗ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

У ніч на 2 червня у Краснодарському краї РФ було гучно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів - Ільський НПЗ.

На місці влучань спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після чого у небо здійнявся великий стовп диму.

Регіональний оперативний штаб РФ підтвердив інформацію про пожежу на Ільському НПЗ, яка сталася через атаку безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

Ільський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств нафтопереробки в південній частині РФ. Загальна проектна потужність первинних технологічних установок складає близько 6,6 млн тонн нафти на рік. За підрахунками Astra, це щонайменше 16-та атака на цей завод від початку повномасштабної війни. Попередні удари фіксувалися у 2023-2026 роках.

Як писав раніше Главред, у ніч на 31 травня українські військові застосували "далекобійні санкції" та уразили нафтопереробний завод у Саратові. Про це написав президент Володимир Зеленський. За його словами, НПЗ знаходиться на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, в ніч на 31 травня Сили оборони завдали ударів по НПЗ, складу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області РФ, а також по командно-спостережному пункту російських окупантів у селі Бегоща Курської області РФ.

Нагадаємо, в ніч на 27 травня Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

