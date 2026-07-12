Долар дійде до психологічної позначки: яким буде курс валют з понеділка

Банкір сказав, що може стати інфляційним сигналом для всієї економіки.

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Прогноз курсу валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви банкіра:

Валютний ринок збереже відносну стабільність

Євро залежатиме від світового валютного ринку

Пальне може підштовхнути зростання цін в Україні

Середина липня на валютному ринку може пройти без різких курсових зрушень. Долар залишатиметься поблизу психологічної позначки в 45 гривень. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, нинішня ситуація свідчить радше про контрольовані коливання, ніж про передумови для різкої девальвації.

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Він додав, що євро, найімовірніше, залишатиметься в межах 51-52,5 грн, а ключовим чинником буде не лише курс гривні до долара, а й співвідношення євро та долара на світових торгах.

"Якщо пара євро/долар триматиметься поблизу 1,14-1,16, то український ринок євро також залишиться відносно передбачуваним", - зауважив Лєсовий.

Банкір переконаний, що найбільше занепокоєння найближчого тижня викликатиме пальне.

"Війна здатна створювати локальні проблеми: пошкодження інфраструктури, нерівномірну пропозицію, тимчасове зменшення кількості працюючих АЗС у певних регіонах. Саме такі чинники можуть ситуативно підштовхувати ціни. Будь-яке помітне зростання цін на пальне досить швидко стає інфляційним сигналом для всієї економіки", - наголосив він.

За його прогнозом, з 13 по 19 липня коридори валютних змін складатимуть 44,4-45 грн/дол. та 51-52,5 грн/євро (на міжбанку) та 44,5-45 грн/дол. та 51-52,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Лесовий вважає, що середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складатиме 0,1-0,15 грн, а тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може перевищити 45 гривень

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у другій половині року інфляція прискориться, тому у НБУ зараз є вікно можливостей, щоб девальвувати гривню.

За його словами, вже у липні курс долара може перетнути межу 45 гривень.

"Якщо це робити одночасно із зростанням цін, то інфляція може значно перевищити очікувані 10% за рік. Найближчий місяць, це середина липня, принесе ясність, чого очікувати від курсу. За моєю оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

На понеділок, 13 липня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 44,49 грн/дол, а євро - на рівні 50,86 грн/євро.

Тарас Лєсовий говорив, що валютний ринок України у липні не демонструватиме різких коливань. Ситуацію визначатиме "помітний попит імпортерів".

Як повідомляв Главред, фінансист і економіст Сергій Фурса заявляв, що в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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