Подробиці кадрових перестановок зі зміною посла в США: ЗМІ дізналися деталі

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Ольга Стефанишина залишить дипломатичну службу, повідомляють ЗМІ.

https://glavred.net/politics/podrobnosti-kadrovyh-perestanovok-so-smenoy-posla-v-ssha-smi-uznali-detali-10780121.html Посилання скопійоване

В Україні планують нові кадрові перестановки / Колаж: Главред, фото: Facebook/olga.kravets.796, Facebook Верховної Ради

Головне:

На засіданні президентської фракції планують розглянути кадрові питання

Стефанишина залишить дипломатичну службу за власним бажанням

Народна депутатка фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про засідання фракції у вівторок, 14 липня.

На ньому мають обговорюватися кадрові питання, написала вона у Telegram.

відео дня

"У вівторок відбудеться засідання фракції, на якому обговорюватимуться кадрові питання", – написала вона.

Що відомо про зміну посла України в США

Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Ольга Стефанишина залишить дипломатичну службу за власним бажанням, президент задоволений її роботою.

Відповідну інформацію підтвердило агентству Інтерфакс-Україна обізнане джерело.

За словами співрозмовника, Стефанишина попросила про завершення служби через особисті обставини ще минулого тижня.

"Президент задоволений роботою Стефанишиної", – підкреслило джерело.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про свою відставку. Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що, ймовірно, її призначать послом України в США.

/ Інфографіка: Главред

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про масштабне оновлення уряду та кадрові зміни в державних органах. За його словами, Україні потрібна нова політична стратегія, яка вимагатиме перезапуску Кабінету міністрів і перерозподілу відповідальності за ключовими напрямками.

Читайте також:

Про персону: Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина - українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020-2025). Міністерка юстиції (2024-2025). Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред