Подробиці кадрових перестановок зі зміною посла в США: ЗМІ дізналися деталі

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- На засіданні президентської фракції планують розглянути кадрові питання
- Стефанишина залишить дипломатичну службу за власним бажанням
Народна депутатка фракції Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк повідомила про засідання фракції у вівторок, 14 липня.
На ньому мають обговорюватися кадрові питання, написала вона у Telegram.
"У вівторок відбудеться засідання фракції, на якому обговорюватимуться кадрові питання", – написала вона.
Що відомо про зміну посла України в США
Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Ольга Стефанишина залишить дипломатичну службу за власним бажанням, президент задоволений її роботою.
Відповідну інформацію підтвердило агентству Інтерфакс-Україна обізнане джерело.
За словами співрозмовника, Стефанишина попросила про завершення служби через особисті обставини ще минулого тижня.
"Президент задоволений роботою Стефанишиної", – підкреслило джерело.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила про свою відставку. Народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що, ймовірно, її призначать послом України в США.
Що передувало
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив про масштабне оновлення уряду та кадрові зміни в державних органах. За його словами, Україні потрібна нова політична стратегія, яка вимагатиме перезапуску Кабінету міністрів і перерозподілу відповідальності за ключовими напрямками.
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Про персону: Ольга Стефанішина
Ольга Віталіївна Стефанішина - українська юристка. Посол України в США (з 27 серпня 2025 року). Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (2020-2025). Міністерка юстиції (2024-2025).
Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) - за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.
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