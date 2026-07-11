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Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Олена Кюпелі
11 липня 2026, 23:55
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Кіркоров заговорив про майбутнє своїх дітей і несподівано висловив своє ставлення до доньки.
Філіп Кіркоров, Алла-Вікторія
Алла-Вікторія - проблемна дочка прихильника Путіна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Яке майбутнє планує Кіркоров для своїх дітей
  • На кого він розраховує

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішив розповісти про своїх дітей, коли стало зрозуміло, що він поставив хрест на своїй дочці.

Як пишуть російські пропагандисти, Кіркоров почав розповідати про те, що вміють його діти і як він справляється з їхніми залежностями. Так, співак додав, що позбавив сина комп’ютера.

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У прихильника Путіна Кіркорова - новий ніс
У путініста Кіркорова є плани щодо дітей / Скріншот

"Цей урок життя багато чого його навчив, позитивно вплинув на його успіхи в школі, – радіє Народний артист Росії. – У підсумку практично без "трійок" закінчив 8-й клас. Але взагалі, діти в мене хороші, чесні, виховані, скромні, нерозпещені", – каже путініст.

Також Кіркоров заговорив про те, ким бачить своїх дітей у майбутньому. І якщо щодо сина у нього є конкретні плани стосовно спорту та творчості, то щодо доньки у нього план один: стати моделлю.

Алла Вікторія Кіркорова -
Алла Вікторія Кіркорова - "складна дитина" / Фото Women.ru

"Мартін бачить себе у спорті, хоча у нього світлий розум. Я бачу його у справі. А Алла, може, піде в модельний бізнес, а може, піде в театр", - додав він.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Яна Соломко, яка народилася в Полтавській області, брала участь в українських шоу і виступає під псевдонімом Soyanna, а також стала на бік Росії, яка жорстоко напала на її рідну Україну, і висловила щиру вдячність росіянам.

Раніше також близька подруга російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку мозку після того, як нібито пройшла процедуру ЕКЗ, розповіла правду про хворобу співачки.

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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