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Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: є загиблі

Віталій Кірсанов
12 липня 2026, 08:40
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В результаті удару "Шахеда" по промисловому підприємству загинули двоє людей.
Окупанти завдали удару ракетами
Окупанти завдали удару ракетами "Шахед" по Кривому Рогу / Колаж: "Главред", ілюстративне фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

  • Загинув 66-річний чоловік
  • Пошкоджено адміністративну будівлю та приватні будинки

Російські військові вранці 12 липня атакували дронами "Шахед" Кривий Ріг у Дніпропетровській області. В результаті удару є загиблі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram.

"У результаті удару "Шахеда" по промисловому підприємству загинули дві людини. Пошкоджено підприємство та інфраструктуру", – зазначив він.

відео дня

Згодом Вілкул повідомив про ще одну атаку з використанням дронів "Шахед" на промислове підприємство міста. Чиновник підкреслив, що виникла пожежа, розпочато аварійно-рятувальну операцію.

Крім того, як повідомив він, у Нікопольському районі Дніпропетровської області ворог атакував за допомогою дронів Нікополь та Марганецьку громаду.

"Загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду та вантажівку", – йдеться в повідомленні.

Удари РФ по Україні – останні новини

У ніч на 12 липня країна-агресор Росія атакувала Харків "Шахедами". Зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури, на місцях виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Російські війська вдень 11 липня атакували Суми керованими авіабомбами. В результаті атаки загинули щонайменше четверо людей, ще сімох постраждалих доставили до лікарень.

Як повідомляв Главред, 10 липня російські війська також атакували центр Запоріжжя авіабомбами. В результаті атаки було зруйновано та пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків.

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Про особу: Олександр Вілкул

Олександр Вілкул - український політик, голова партії "Блок Вілкула". Голова військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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