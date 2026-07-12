Удари вглиб РФ вразили Трампа: WSJ про різку зміну ставлення до України

Глава Білого дому регулярно ознайомлюється з закритими розвідувальними звітами, в яких аналізуються нові можливості українських сил.

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Володимир Зеленський провів успішні переговори з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: Zelenskiy/Official

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Трамп високо оцінив прогрес України у створенні та застосуванні безпілотників

Білий дім отримує звіти розвідки про нові ударні можливості України

Президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до України після того, як отримав від американської розвідки інформацію про розвиток українських далекобійних ударних засобів.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в адміністрації США, під час саміту НАТО Трамп високо оцінив прогрес України у створенні та застосуванні безпілотників великої дальності.

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Зазначається, що глава Білого дому регулярно ознайомлюється з закритими розвідувальними звітами, в яких аналізуються нові можливості українських сил.

"Трампу демонструють розвідувальні звіти США про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Водночас російська громадськість дедалі більше прагне завершення війни, повідомили два американські чиновники, обізнані з ситуацією", - йдеться в матеріалі.

Як зазначає WSJ, зміна тону Трампа стала помітною порівняно з його заявами минулого року. Тоді, під час спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, він говорив, що у Києва "немає козирів". Однак на зустрічі лідерів у рамках саміту НАТО його оцінки були значно сприятливішими.

Джерела видання також стверджують, що удари України по об’єктах у глибині російської території вплинули не лише на військову ситуацію, а й на суспільні настрої в Росії, де, за словами американських чиновників, дедалі більше людей виступають за припинення війни.

При цьому, як пише газета, російський лідер Володимир Путін продовжує публічно наполягати на своїх попередніх вимогах, зокрема на територіальних поступках з боку України та розширенні впливу Росії.

/ Главред

Серед представників американської адміністрації немає єдиної думки щодо подальшого розвитку подій. Частина чиновників припускає, що до кінця року Москва може виявити готовність до переговорів на умовах, які будуть прийнятними для Києва. Інші вважають такий варіант розвитку подій малоймовірним.

Раніше представник Державного департаменту США Ян Бейтсон заявив, що зустріч у Туреччині стала новим етапом у відносинах між Києвом і Вашингтоном, а успіхи українських безпілотників відкрили нові дипломатичні можливості. Крім того, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця повідомив, що ставлення адміністрації Трампа до України останнім часом стало більш позитивним, зокрема завдяки результатам українських військових на полі бою та ударам по території РФ.

Трамп висловився щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести особисті переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, він заявив, що вважає прямий діалог між керівниками двох держав потенційно корисним.

За словами Трампа, зустріч на найвищому рівні могла б сприяти пошуку дипломатичних шляхів врегулювання російсько-українського конфлікту. Американський президент також зазначив, що ідею проведення таких переговорів варто уважно розглянути.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч із Трампом на саміті НАТО. Головним фокусом переговорів стало американське бачення "шляху до завершення війни" та гостра потреба Києва у протиракетних комплексах Patriot.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп здивував НАТО своїм рішенням щодо України. Президент США пообіцяв Києву ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot і заявив про посилення тиску на Путіна.

Як раніше повідомляв "Главред", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україні слід зосередити увагу на зміцненні оборони. Він навів дані про втрати російських військ і стверджував, що наступальні операції минулого літа виявилися тактичною та стратегічною проблемою для України.

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Про джерело: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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