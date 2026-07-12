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В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

Марія Николишин
12 липня 2026, 10:56
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Скоро ймовірність опадів знизиться, а небо стане переважно малохмарним.
В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода наступного тижня
  • В яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні упродовж перших днів наступного тижня буде під впливом області зниженого тиску та нестійкої повітряної маси, тому очікуються дощі у супроводі гроз. Однак ближче до вихідних температура почне підніматися. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у другій половині тижня у зв'язку з формуванням антициклону на півночі Європи та зростанням тиску, ймовірність опадів знизиться, а небо стане переважно малохмарним.

відео дня

"Денні показники температури на крайньому півдні та на Закарпатті поступово досягнуть позначок +33…+35 градусів", - наголосив синоптик.

Погода 13 липня

У понеділок вночі у північних регіонах, вдень у західних та місцями центральних областях пройдуть дощі. Місцями можливі сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 м/с. У південно-східній частині України переважно без опадів. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +11…+17 градусів, вдень +22…+27 градусів.

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози
Погода 13 липня / фото: meteoprog

Погода 14 липня

У вівторок вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни за винятком крайньої півночі та крайнього сходу, пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в діапазоні +12...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів, на Закарпатті до +30 градусів.

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози
Погода 14 липня / фото: meteoprog

Погода 15 липня

У середу утримається нестійкий характер погоди. Вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень у більшості регіонів очікуються грозові зливи, місцями з градом та шквалистим посиленням вітру. Вночі та вранці у Карпатах та на Закарпатті можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13…+19 градусів, вдень +26…+31 градус, на крайньому півдні та Закарпатті місцями +32…+33 градуси.

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози
Погода 15 липня / фото: meteoprog

Погода 16 липня

У четвер у західних регіонах утримається дощова погода, місцями опади супроводжуватимуться грозою. На решті території країни передбачається мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура повітря вночі опиниться в межах +14...+19 градусів, в денні години +27...+32 градуси.

Погода 17 липня

У п'ятницю під впливом області підвищеного тиску по всій Україні опадів не передбачається. Вночі та вранці у західній частині місцями можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19 градусів, вдень +28...+33 градуси.

Погода 18 липня

У суботу очікується малохмарна погода без опадів. Лише вдень та ввечері на крайньому заході країни пройдуть місцями грозові дощі. Температура повітря вночі у південних та західних областях очікується в межах +15…+21 градус, на решті території +10…+15 градусів. Вдень температура становитиме +24…+29 градусів, на крайньому заході +30…+35 градусів.

Погода 19 липня

У неділю в західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень місцями град та шквали, 15 – 20 м/с. В інших регіонах утримається суха та стійка погода. Температура повітря вночі передбачається в межах +12...+19 градусів, вдень +27...+32 градуси.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталія Діденко говорила, що у неділю, 12 липня, в Україні очікується багато локальних дощів з сонячними проясненнями. Температура повітря триматиметься на рівні +20+25 градусів, у південній частині очікується +25+28 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні на вихідних, 11 та 12 липня, буде дощовою, але із комфортними температурними показниками.

Водночас представник Укргідрометцентру Іван Семиліт вважає, що спеки до +40 градусів найближчим часом не передбачається.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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