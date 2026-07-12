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Макрон збирає масштабну "коаліцію охочих" у Парижі: що готують для України

Інна Ковенько
12 липня 2026, 23:04
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Зберуться лідери 37 країн, щоб узгодити нову допомогу Україні.
Макрон збирає масштабну 'коаліцію охочих' у Парижі: що готують для України
у Парижі відбудеться саміт "Коаліції охочих" / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, скриншот

Головне:

  • Макрон збере в Парижі "Коаліцію охочих" для обговорення подальшої підтримки України
  • Головна тема посилення ППО та антибалістичного захисту Украї
  • Також обговорять гарантії безпеки у разі можливого припинення вогню.

У Парижі 13 липня відбудеться зустріч лідерів країн "Коаліції охочих", під час якої обговорять подальшу військову та стратегічну підтримку України.

Однією з ключових тем стане посилення української протиповітряної оборони. Про це повідомляє Euronews.

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До створеної Францією та Великою Британією "Коаліції охочих" нині входять 37 держав. Вперше до зустрічі приєднаються Молдова та Північна Македонія. Також очікується участь президента України Володимира Зеленського, який перебуватиме у Франції 13-14 липня.

Під час саміту учасники планують скоординувати подальшу підтримку України та підтвердити єдність союзників. Зокрема, обговорять посилення української ППО, розвиток антибалістичного захисту, а також американську ініціативу щодо ліцензійного виробництва ракет Patriot на території України.

Зустріч також стане продовженням домовленостей, досягнутих на самітах G7 та НАТО, де партнери погодили виділення 70 млрд євро військової допомоги Україні у 2026 році.

Гарантії безпеки для України

Окремо сторони розглянуть питання гарантій безпеки у разі можливого припинення вогню. Французька сторона заявляє, що план розміщення багатонаціонального контингенту поза лінією фронту вже підготовлений, однак він може бути доопрацьований.

"Окрім присутності військ на місцях, ці гарантії ґрунтуватимуться на "юридично зобов’язуючих" двосторонніх угодах та на участі США у моніторингу перемир’я", - зазначають у виданні.

Військова допомога Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до України після того, як отримав від американської розвідки інформацію про розвиток українських далекобійних ударних засобів. Зазначається, що Трамп високо оцінив прогрес України у створенні та застосуванні безпілотників великої дальності.

Як писав раніше Главред, останні масовані атаки Росії по Україні навряд чи суттєво пришвидшать ухвалення рішень західними партнерами щодо надання додаткових засобів ППО, хоча можуть стати серйозним викликом для НАТО. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Як раніше повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання про можливу передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі не розглядається.

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Про джерело: Euronews

Euronews - провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу (у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування - 1993, пише Вікіпедія.

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