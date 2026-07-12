Зачистили територію та взяли десятки полонених: подробиці успіху РДК на півдні

За півтора десятка кілометрів від Запоріжжя взято в полон російських військовослужбовців спеціального призначення.

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Українські сили відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/rugkhartiia

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У РФ планували влітку 2026 року блокувати Запоріжжя

У полон взято десятки російських військовослужбовців спеціального призначення

Командування окупаційної армії РФ планувало в першій половині 2026 року підготувати плацдарм для наступу, а влітку окупанти сподівалися як мінімум блокувати Запоріжжя.

"Я дуже радий, що Російський добровольчий корпус зірвав плани окупантів. На початку зими багато говорили про новітню російську тактику просочування, коли групи буквально по двоє людей проникають через позиції Сил оборони України саме завдяки своїй невеликій чисельності. Вони йшли без рацій, підтримуючи зв’язок за допомогою системи Starlink", - розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис "WhiteRex" Капустін 24 Каналу.

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За його словами, ще на початку року бійці РДК за півтора десятка кілометрів від Запоріжжя взяли в полон російських військовослужбовців спеціального призначення, завдання яких не вступати в бій, а просто створювати ілюзію захоплення тих чи інших населених пунктів.

"Бійцям РДК вдалося припинити ці дії росіян безпосередньо на своїй ділянці фронту. Звідси й така велика кількість полонених, причому всіх їх було захоплено практично протягом перших двох місяців 2026 року", – зазначив Капустін.

Він додав, що на Запорізькому напрямку бійці РДК зачистили від ворога 9 квадратних кілометрів території, взяли в полон 24 російських солдатів і ліквідували 80 окупантів.

Ситуація на Запорізькому напрямку: РФ посилює тиск

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун" повідомив про посилення активності російських військ у районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

За його словами, російська армія підготувала необхідні сили для можливого просування і продовжує посилювати свої підрозділи за рахунок поповнення особовим складом. Філатов зазначив, що противник дотримується тактики масштабного застосування піхоти, яка ґрунтується на підходах, сформованих ще в радянський період.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: Російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

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