Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Помер сенатор США Ліндсі Грем: реакція України

Віталій Кірсанов
12 липня 2026, 09:27оновлено 12 липня, 10:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Ліндсі Грем помер внаслідок короткочасної та раптової хвороби.
Помер сенатор США Ліндсі Грем
Помер сенатор США Ліндсі Грем / колаж: Главред, фото: x.com/LindseyGrahamSC

Коротко:

  • Ліндсі Грему було 71 рік
  • Родина сенатора просить дотримуватися конфіденційності

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер 11 липня у віці 71 року, згідно із заявою, опублікованою в його офіційному акаунті в X.

Зазначається, що Ліндсі Грем помер внаслідок короткочасної та раптової хвороби.

відео дня

"Родина сенатора Грема дякує за молитви в цей важкий час і просить дотримуватися конфіденційності в цей неймовірно складний період", - йдеться в заяві.

Як пише NBC, Ліндсі Грем помер через зупинку серця у своєму будинку у Вашингтоні.

Ліндсі Грем був одним із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців. Його позиція мала велике значення, оскільки після 2022 року ставлення до підтримки України в Республіканській партії стало неоднорідним.

Грем був вперше обраний до Палати представників у 1994 році, а до Сенату - у 2002 році. У 2026 році він балотувався на переобрання.

Він був стійким союзником президента США Дональда Трампа з більшості питань, але з деяких питань, таких як зовнішня політика, розходився з Трампом у поглядах.

"Він видатна людина. Він довгий час був поруч зі мною", - сказав Трамп під час телемітингу на підтримку Грема минулого місяця, зазначивши, що вони з Гремом змагалися за висунення в якості кандидата в президенти від Республіканської партії у 2016 році, нагадує The Washington Post.

"Після того як ця боротьба закінчилася, ми стали найкращими друзями, і він допомагав мені не менше, ніж будь-хто інший у Сенаті", - говорив Трамп.

У Верховній Раді відреагували на звістку про смерть Грема

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook написав, що глибоко вражений звісткою про смерть Грема.

"Ще зовсім нещодавно він був у Києві, де говорив про подальшу підтримку України та рішення, необхідні для протидії російській агресії. Завжди пам’ятатиму наші змістовні, щирі й сповнені людської теплоти зустрічі", - зауважив спікер.

Він додав, що Грем був послідовним другом України, який добре розумів, що "наша боротьба - це боротьба за свободу, демократію та справедливий світовий порядок". Його голос у Сенаті США, каже Стефанчук, мав вагу, а підтримка нашої держави була принциповою та діяльною.

"Щиро дякую за все, що він зробив для України, її свободи та незалежності. Переконаний, що започатковану ним справу буде продовжено, а Росія відчує дію жорстких санкцій за свої злочини", - написав голова ВР.

Ліндсі Грем - головне

Ще в п’ятницю, 10 липня, Грем перебував з візитом у Києві. Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом, який вже вдесяте перебував з візитом у Києві, та про обговорення з ним питання санкцій проти РФ.

"Саме зараз важливо посилити наш довгостроковий санкційний тиск на Росію за допомогою нових санкційних заходів з боку партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроектом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей", – написав Зеленський у Telegram.

Як повідомляв Главред, 10 липня Ліндсі Грем повідомив про досягнення угоди з Білим домом щодо законопроекту про посилення санкцій проти країни-агресора РФ.

"Ми працювали разом з адміністрацією – сенатор Блюменталь, я та сенатор Шагін, – щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли угоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив Грем на брифінгу в Києві.

Ліндсі Грем під час останнього візиту в Україну відвідав одну з виробничих баз української технологічно-оборонної компанії SkyFall, де ознайомився з розробкою та виробництвом сучасних безпілотних систем.

Читайте також:

Про особу: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955 р., Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США санкції проти Росії Ліндсі Грем
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

12:16Аналітика
ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

12:14Війна
В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

10:56Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

У популярного російського співака відмовили ноги

У популярного російського співака відмовили ноги

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

Гороскоп таро на тиждень 13–19 липня: Тельцям — затишок, Терезам — вибір

Останні новини

13:00

Мільйони кроликів в Австралії, але їх не їдять: головні причини табу

12:58

В Україну повертається комфортне тепло: якою буде погода на початку тижня

12:56

Відкриті чи закриті вікна: що справді допоможе зберегти прохолоду в будинкуВідео

12:54

Клієнтка "ПриватБанку" втратила 10 тисяч гривень: жінка у всьому звинувачує банк

12:16

Помер Ліндсі Грем: що сенатор говорив про війну в Україні та Путіна

У Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" БескрестновУ Росії є кілька сотень балістичних ракет, атаки можуть стати спонтанними - Сергій "Флеш" Бескрестнов
12:14

ЗСУ розгромили танкери, пороми та НПЗ: розкрито наслідки ударів по РФ

12:04

Погода на другу половину літа — прикмети 13 липня, які точно збудуться

12:02

Яке церковне свято в Україні 13 липня: як правильно відсвяткувати

11:47

Долар дійде до психологічної позначки: яким буде курс валют з понеділка

Реклама
11:08

Фінансовий гороскоп на 13–19 липня: Левам – терпіння, Дівам – баланс витрат

10:56

В Україну повернеться спека до +35 градусів: коли вщухнуть дощі та грози

10:52

ППО України пропускає 92% балістики: ЗМІ назвали головну вразливість Києва

10:30

Любовний гороскоп на 13–19 липня: Тельцям – гармонія, Левам – підтримка

09:34

Тотальний блекаут у Криму: вибухи лунали одразу у кількох районах півострова

09:27

Помер сенатор США Ліндсі Грем: реакція України

08:40

Окупанти вдарили "Шахедами" по Кривому Рогу: є загиблі

08:35

Бензину стане ще менше: дрони атакували стратегічний НПЗ Росії, деталіВідео

08:10

Що насправді вразили дрони СБУ в Росії: Копитько розкрив правдуПогляд

07:36

РФ атакувала Харків "Шахедами": пошкоджено понад 20 будинків, є постраждалі

05:36

Гороскоп на завтра, 13 липня: Ракам - задоволення, Левам - зміни

Реклама
04:44

Що покласти в чужий посуд перед поверненням - народна прикмета

04:16

Найкраща дружина за датою народження: психолог розповіла, хто вона

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці жінки з помідорами за 51 с

03:03

День ангела з 13 по 19 липня - хто святкуватиме іменини наступного тижня

01:46

Сенсаційне відкриття: сліди життя на Марсі можуть бути зовсім поруч

11 липня, субота
23:55

Кіркоров поставив хрест на своїй проблемній дочці

23:24

Про нескінченне прополювання можна забути: простий трюк позбавить ділянку від бур’янів

23:00

У популярного російського співака відмовили ноги

22:31

"Не хочемо бачити його": Навроцький зробив скандальну заяву щодо України

22:14

Комбриг ЗСУ втік: розкрито гучну справу щодо підозри у викраденні та вбивстві

21:40

Удари України приголомшили Росію, навіть США не готові до таких атак — Fox News

21:39

Життя зміниться на краще для чотирьох знаків зодіаку до кінця 2026 року

21:17

Звучить жахливо: як одним влучним словом замінити русизм "мне обидно"

20:50

"Будуть покарані": Зеленський назвав винних у трагедії зі складами у ВишневомуФото

20:41

Росія може знищити чверть АЗС в Україні: тривожний прогноз нових обстрілів

20:06

Сода чи розпушувач - у чому різниця та що краще додавати у тісто

19:49

Україна зможе робити ракети до Patriot швидше за США - американський політик

19:36

РФ почала бити по Києву небезпечною балістикою: розкрито деталі щодо ракетВідео

19:14

Місячний календар на тиждень - які дні принесуть успіх, а які випробування

19:12

Українці в ЄС: в Естонії, Польщі та Німеччині на біженців чекають нововведення

Реклама
19:10

"Один на один - це дуже ризикована історія": Денисенко про переговори Зеленського і путінаПогляд

19:05

Росія атакує порти України: є загиблі і поранені, пошкоджено судно

18:42

Мухи зникнуть з дому самі: простий трюк без хімії назавжди відлякає комахВідео

18:32

Стрілки часнику не варто викидати: городниця розкрила спосіб посадкиВідео

18:29

Чи треба обрізати хвостики огірків - головний міф про консервацію

17:46

Чому 12 липня не можна заздрити чужим успіхам: яке церковне свято

17:45

День рибалки 2026 - привітання, картинки і листівки любителям і професіоналам

17:33

Скандал у ЗСУ: оголошено в розшук командира 155 ОМБр, у чому його звинувачують

17:30

Навіщо вішати старі диски в саду: хитрий трюк врятує весь урожайВідео

17:21

Павлік зробив заяву про свій шлюб із різницею у 29 років: "Для мене робить"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти