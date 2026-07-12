Помер сенатор США Ліндсі Грем: реакція України

Ліндсі Грем помер внаслідок короткочасної та раптової хвороби.

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Помер сенатор США Ліндсі Грем / колаж: Главред, фото: x.com/LindseyGrahamSC

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Ліндсі Грему було 71 рік

Родина сенатора просить дотримуватися конфіденційності

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер 11 липня у віці 71 року, згідно із заявою, опублікованою в його офіційному акаунті в X.

Зазначається, що Ліндсі Грем помер внаслідок короткочасної та раптової хвороби.

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"Родина сенатора Грема дякує за молитви в цей важкий час і просить дотримуватися конфіденційності в цей неймовірно складний період", - йдеться в заяві.

Як пише NBC, Ліндсі Грем помер через зупинку серця у своєму будинку у Вашингтоні.

Ліндсі Грем був одним із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців. Його позиція мала велике значення, оскільки після 2022 року ставлення до підтримки України в Республіканській партії стало неоднорідним.

Грем був вперше обраний до Палати представників у 1994 році, а до Сенату - у 2002 році. У 2026 році він балотувався на переобрання.

Він був стійким союзником президента США Дональда Трампа з більшості питань, але з деяких питань, таких як зовнішня політика, розходився з Трампом у поглядах.

"Він видатна людина. Він довгий час був поруч зі мною", - сказав Трамп під час телемітингу на підтримку Грема минулого місяця, зазначивши, що вони з Гремом змагалися за висунення в якості кандидата в президенти від Республіканської партії у 2016 році, нагадує The Washington Post.

"Після того як ця боротьба закінчилася, ми стали найкращими друзями, і він допомагав мені не менше, ніж будь-хто інший у Сенаті", - говорив Трамп.

У Верховній Раді відреагували на звістку про смерть Грема

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook написав, що глибоко вражений звісткою про смерть Грема.

"Ще зовсім нещодавно він був у Києві, де говорив про подальшу підтримку України та рішення, необхідні для протидії російській агресії. Завжди пам’ятатиму наші змістовні, щирі й сповнені людської теплоти зустрічі", - зауважив спікер.

Він додав, що Грем був послідовним другом України, який добре розумів, що "наша боротьба - це боротьба за свободу, демократію та справедливий світовий порядок". Його голос у Сенаті США, каже Стефанчук, мав вагу, а підтримка нашої держави була принциповою та діяльною.

"Щиро дякую за все, що він зробив для України, її свободи та незалежності. Переконаний, що започатковану ним справу буде продовжено, а Росія відчує дію жорстких санкцій за свої злочини", - написав голова ВР.

Ліндсі Грем - головне

Ще в п’ятницю, 10 липня, Грем перебував з візитом у Києві. Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із сенатором США Ліндсі Гремом, який вже вдесяте перебував з візитом у Києві, та про обговорення з ним питання санкцій проти РФ.

"Саме зараз важливо посилити наш довгостроковий санкційний тиск на Росію за допомогою нових санкційних заходів з боку партнерів. Ліндсі поінформував про роботу в Конгресі над відповідним законопроектом. Ми також обговорили нагальні потреби у ППО для захисту наших людей", – написав Зеленський у Telegram.

Як повідомляв Главред, 10 липня Ліндсі Грем повідомив про досягнення угоди з Білим домом щодо законопроекту про посилення санкцій проти країни-агресора РФ.

"Ми працювали разом з адміністрацією – сенатор Блюменталь, я та сенатор Шагін, – щоб переконатися, що цей документ буде прийнятним для адміністрації, що він сформульований так, щоб вони могли його підтримати. Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли угоди з Білим домом щодо версії законопроекту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом", – повідомив Грем на брифінгу в Києві.

Ліндсі Грем під час останнього візиту в Україну відвідав одну з виробничих баз української технологічно-оборонної компанії SkyFall, де ознайомився з розробкою та виробництвом сучасних безпілотних систем.

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Про особу: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955 р., Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

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