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Росія атакує небезпечним дроном нового покоління: у МО розкрили головну технологію

Олексій Тесля
12 липня 2026, 19:25
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Реактивні "Шахеди" можуть літати як у керованому режимі, так і за сигналами супутникової навігації, попередив Сергій Бескрестнов.
Свідок, ПВО
Росія атакує Україну дронами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Головне із заяв Бескрестнова:

  • "Бандеролі" не мають онлайн-керування і рухаються за сигналами супутникової навігації
  • "Шахеди" можуть літати як у керованому режимі, так і за сигналами супутникової навігації

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про низку засобів ураження, що перебувають на озброєнні країни-агресора РФ.

Як він підкреслив в інтерв’ю Главреду, російський дрон "Герань-5" нагадує боєприпас "Бандероль".

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"Це вже наступний етап, і росіяни також його використовують. Є й "Бандеролі", є й реактивні КАБи - щось схоже чи то на дрон, чи то на крилату ракету. Можна сказати, що це засоби однієї логіки, але з різними характеристиками", - повідомив він.

За словами експерта, "Бандеролі" не мають онлайн-керування. І вони літають так, як раніше літали "Шахеди", - за сигналами супутникової навігації.

"Тоді як реактивні "Шахеди" можуть літати як у керованому режимі, так і за сигналами супутникової навігації. Останнім часом багато саме керованих "Шахедів". Крім того, у "Бандеролі" швидкість може бути вищою, ніж у "Герані-3". Якщо у "Герані-3" швидкість становить приблизно 300 км/год, то у "Герані-4" - вже 400–500 км/год. А "Бандероль" - це вже щось приблизно на рівні "Герані-4" або навіть "Герані-5", - уточнив він.

Водночас співрозмовник попередив, що "Шахед" запускається з землі, а "Бандероль" може запускатися з повітряного носія - наприклад, з вертольота чи літака.

"Це забезпечує більшу маневреність. Тобто його можна запускати з дуже близької відстані. Російська авіація може підлітати до кордону й скидати ці засоби навіть з великої висоти - наприклад, з 5 або 7 км. Завдяки цьому з’являється додаткова дальність", - зазначив він.

Ракета Бандероль
/ Інфографіка: Главред

Бескрестнов додав, що реактивні "Бандеролі" можуть пролітати перший коридор повітряної оборони, наприклад, на дуже великих висотах.

"Тому я роблю ставку на те, що наші хлопці побудують - і вони вже будують - реактивні перехоплювачі, які зможуть атакувати реактивні "Шахеди", - підсумував він.

Жданов оцінив ймовірність нових масштабних атак на Київ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що загроза повторних масованих ударів по Києву залишається актуальною. За його словами, російські сили можуть збільшувати проміжки між атаками, однак це не свідчить про повне зниження небезпеки для української столиці.

Коментуючи попередню масштабну атаку, аналітик зазначив, що Росія, за його оцінкою, використала значну частину наявних ракетних ресурсів. Жданов також припустив, що серед застосованого озброєння могла бути міжконтинентальна балістична ракета.

Удари РФ по Україні - новини за темою:

Раніше повідомлялося, що ворог атакував і місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДержНС окупанти завдали повторного удару, в результаті чого загинув рятувальник.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів".

Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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