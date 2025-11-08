Рус
Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

Ворог націлився на логістичні шляхи ще одного населеного пункту Донеччини.
Воин Всу, Мирноград
Противник щодня поглинає одне з ключових міст Донецької області / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, t.me/DeepStateUA

Що повідомили аналітики:

  • У Покровську загрози оточення ЗСУ немає
  • Складною ситуація є в Мирнограді
  • Ворог може відрізати логістику та шляхи відступу ЗСУ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії інфільтруються в Покровськ. Ворожі сили фіксуються майже в усіх точках міста, але там же і відбувається їхнє знищення.

Як повідомляють аналітики DeepState, окупанти активно затягують екіпажі своїх пілотів, які допомагають піхоті, а також є великою перешкодою для просувань українських військових та прокладанні в цілому будь-якої логістики.

відео дня

Водночас противник здійснює спроби затягування мінометів, щоб взяти логістику під більш щільний вогонь. Попри це місто не перебуває в оточенні, на відмінну від ще одного важливого міста.

Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста
Покровськ / Інфографіка: Главред

Що відбувається у Мирнограді

Аналітики вважають, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення зі взяттям під повний вогневий або фізичний контроль всіх шляхів логістики. Небезпека нависла і над усією Мирноградською агломерацією, де перебувають позиції Сил оборони України.

"Наразі противник фіксується і намагається закріпитися на східних околицях міста, здійснюючи штурмові дії по відтинку Новоекономічне-Миколаївка-Миролюбівка-Козацьке", - йдеться у повідомленні.

Самі українські військові кажуть, що логістики в місті практично немає, рятує їх моментами лише погана погода, або ж просто кудись доїхати є лотереєю. Піші маршрути здійснити вже нереально, бо в будь-який момент можна наштовхнутися на засідку ДРГ, ураження дроном, чи мінування.

"Близький контакт під час переміщення стає звичайною рутиною. Фіксуються випадки, коли російській піхоті вдається встановлювати інженерні загородження, у вигляді єгози. Важливою точкою логістики до Мирнограда є населений пункт Рівне, де в його районі на околицях Покровська фіксується ворог, накопичується та влаштовує засідки", - додали в DeepState.

Яка найбільша проблема для українських військових у Мирнограді

Найважливішими питаннями в районі Мирнограда є утримування позицій без нормальної логістики, проведення ротацій та відходу сил у випадку критичної ситуації.

"Бійці відмічають, що часто від командування можна чути наказ "відновити", зокрема, населені пункти, які перебувають під контролем ворога. Поки угрупуванню в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу, але в скорому часі це стане неможливим без нормального доступу логістики, яка мала б забезпечувати місто. А ключем до цього великого міста є на сьогодні Покровськ, який щодня поглинається ворогом", - наголосили аналітики.

Як оцінюють ситуацію в районі Покровська і Мирнограда військові

Главред писав, що в 7 корпусі ДШВ повідомляли про те, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську та стримують спроби ворога налагодити логістику.

Водночас у районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. Після неуспішних спроб штурмувати місто зі сходу, російські війська, за оцінками української розвідки, можуть змінити напрямок ударів, намагаючись знайти слабкі місця в обороні.

Ситуація у Донецькій області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що полковник збройних сил США у відставці Джон Світ заявив, що військове командування РФ докладає максимум зусиль та використовує усі можливі ресурси, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові всередині міста постійно відбивають атаки РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, аби просувати у світі наратив про нібито здатність окупувати весь Донбас. У місті наразі перебувають 314 російських військових.

Напередодні главком Сирський заявив, що на Добропільському виступі українські штурмовики просунулися вперед. Збільшення тиску на цьому напрямку змушує РФ розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Інші новини:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Як РФ ганьбиться у війні в УкраїніПогляд

