Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

Цьогорічне зростання є більш разючим, оскільки кілька років посух поспіль негативно відбилися на врожаї.

Кава дорожчає другий рік поспіль / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Кава в Україні подорожчала на понад 200 гривень

Через неврожай у світі ціни на улюблений напій ростуть

Ціни на каву продовжують бити рекорди, і тенденція до зростання, схоже, не сповільнюється. Головна причина такого стрибка - несприятливі погодні умови, які серйозно вдарили по врожаю в ключових країнах-виробниках: Бразилії та В’єтнамі, повідомляє agronews.ua.

За інформацією порталу Мінфін, ще на початку 2025 року упаковка кави Nescafe Gold (210 г) коштувала трохи більше 390 гривень, однак уже в жовтні середня ціна сягнула 610 гривень. І це не межа.

Згідно з даними International Coffee Organization, цьогорічна врожайність кавових плантацій зменшилася, а закупівельна вартість зерна на світовому ринку помітно піднялася.

Протягом кількох останніх місяців споживачі відчули чергову хвилю зростання цін. Так, якщо у вересні 2025 року пачка розчинної кави Nescafe Gold (210 г) коштувала 550 грн, то вже у листопаді її ціна піднялася до 610 грн - на 60 гривень більше, або на 10,9%.

Якщо ж порівняти з початком року, то різниця ще відчутніша - плюс 220 гривень, тобто зростання більш ніж на 56% лише за десять місяців.

Експерти пояснюють, що основна проблема у затяжній посусі, яка триває вже кілька років поспіль у кавових регіонах. Через це врожай знижується, а запаси кави на світовому ринку скорочуються, що неминуче тисне на ціни.

Минулого року подорожчання кави також спостерігалося, проте воно було менш різким. Тепер же накопичувальний ефект від кількох слабких сезонів призвів до того, що кава фактично перетворюється на "розкішний" товар.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Нещодавно Главред писав про те, що в Україні значно зросла ціна на один продукт. Річ у тім, що обмежена пропозиція тепличних огірків на місцевих комбінатах створює дефіцит, що й викликає чергове подорожчання, тоді як попит на цю продукцію залишається високим.



Ба більше, експерти очікують, що до кінця поточного року ціни на хліб можуть зрости ще на 5–10%. Такою інформацією поділився віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко виданню "Мінфін".

Окрім цього, українцям повідомили про можливі проблеми з олією, оскільки цього року прогнозується найгірший за останні десять років урожай соняшнику.

