На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські черги

Що відомо:
- На кордоні з Україною зупинили роботу пунктів пропуску
- Причина - проблеми з електроживленням після атаки РФ
- У ДПСУ обіцяють, що пункти пропуску незабаром запрацюють
На державному кордоні України тимчасово зупинено пропускні операції. Вʼїзд і виїзд громадян призупинено через збій у базі даних митниці. Про це повідомила Державна митна служба України.
За словами прикордонників, несправність виникла внаслідок проблем з електроживленням після масштабного російського обстрілу енергооб’єктів України. Тому оформлення громадян і транспортних засобів на в’їзд і на виїзд з України наразі не здійснюється.
"Просимо врахувати цю інформацію під час планування своєї подорожі", - закликали у Держприкордонслужбі.
Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки. У ДПСУ запевняють, що найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі.
Тим часом у мережі почали з’являтися відео, на яких видно великі черги на деяких пунктах пропуску. Як повідомляє Telegram-канал "Труха", на одному з пунктів в Одеській області через збій у системі митниці утворилася черга приблизно з 400 автомобілів та 30 автобусів.
Дивіться відео ситуації на кордоні в Одеській області:
Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року на кордоні з ЄС запрацювала нова Система в’їзду/виїзду (EES), яка замінила штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію. Вона стосується короткострокових поїздок. У базу вноситять фото обличчя, відбитки пальців (для осіб від 12 років), дані паспорта, дату та місце перетину кордону.
Також з 28 серпня по 19 вересня 2025 року польські прикордонники провели близько 53 тисяч перевірок чоловіків з України віком 18-22 роки. Із них 40 тисяч стосувалися в’їзду до Польщі, а понад 13 тисяч - виїзду з її території.
Як повідомляв Главред, в Україні почали будівництво другої євроколії від кордону з Польщею до Скнилова біля Львова завдовжки близько 80 км. Проєкт, профінансований грантом Єврокомісії на 73,5 млн євро, планують завершити до кінця 2027 року.
